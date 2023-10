Marcel Ciolacu, despre războiul din Orientul Mijlociu: ”Nu e uşor de gestionat toată situaţia, important este să nu escaladeze”

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, despre cetăţenii români din Fâşia Gaza şi a explicat că se caută în continuare soluţii.

Ce spune Ciolacu despre cetățenii români din Gaza

„Azi-noapte, în jur de ora 2.00, eram în comunicare cu doamna ministru de Externe. Este un efort comun al mai multor ţări”, a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, „se negociază” în continuare, alături de SUA, Franţa, Germania şi toate ţările care au cetăţeni cu dublă cetăţenie.

Premierul a mai spus că, până acum, erau 260 de cetăţeni cu dublă cetăţenie – şi română – care voiau să plece din Fâşia Gaza, dar sunt şi palestinieni care vor să părăsească zona.

„Nu e uşor de gestionat toată situaţia, important este să nu escaladeze”, a mai declarat premierul.

ONU a cerut un „armistițiu umanitar”

Adunarea Generală a ONU a adoptat prin vot o rezoluție care solicită un armistițiu umanitar imediat în Gaza, dar care prevede și eliberarea tuturor civililor luați prizonieri de teroriștii Hamas. România s-a aflat printre țările care s-au abținut de la vot.

Rezoluția – prezentată de Iordania în numele grupului arab, în cadrul Adunării Generale a ONU – condamnă toate actele de violență împotriva civililor palestinieni și israelieni, inclusiv toate „atacurile teroriste și nediscriminatorii”. În consecință a fost adoptat – cu o majoritate de voturi – o rezoluție care solicită un armistițiu umanitar imediat în Gaza.

Rezoluția prevede ajutor neîngrădit și protecția civililor, dar nu numai, ci și „eliberarea imediată și necondiționată” a tuturor civililor ținuți prizonieri de Hamas. De asemenea, documentul solicită siguranța, bunăstarea și tratamentul uman al acestora, în conformitate cu dreptul internațional.

S-au înregistrat 120 de voturi pentru adoptarea rezoluției, 14 împotrivă și 45 de abțineri. Conform The Times of Israel, 120 de țări au votat în favoarea rezoluției introdusă de Iordania, în timp ce doar 14 au votat împotrivă, printre care Statele Unite, Austria, Croația, Cehia, Fiji, Guatemala, Ungaria, Israel, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Papua New Gineau, Paraguay și Tonga.

Patruzeci și cinci de țări s-au abținut, printre care și România, Australia, Canada, Finlanda, Germania, Grecia, India, Irak, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, Coreea de Sud, Suedia, Tunisia, Ucraina și Regatul Unit.