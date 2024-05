Politica Marcel Ciolacu, despre finanțele românilor. Cum se va simți restul anului în buzunare







Premierul României, Marcel Ciolacu, a vorbit la un post de televiziune despre performanța guvernării de stânga. Președintele PSD a abordat și chestiuni de actualitate, chestiune care au un impact major asupra bunăstării românilor.

Marcel Ciolacu, despre proiectele cu impact asupra bunăstării românilor

Printre altele, prim-ministrul Marcel Ciolacu a adus în discuție majorarea salariul minim pe economie și veniturile seniorilor. În deschiderea discursului șeful social-democraților a pus în balanță rezultatele obținute de partidele care s-au perindat la Palatul Victoria.

„Sunt un om de bună credință. Au fost patru ani de guvernare de dreapta, până să intre PSD. Nu s-a mărit pensia, nici salariile, nu s-a respectat legea, s-au făcut împrumuturi. Nu s-a întâmplat nimic.

Când am intrat la guvernare, în afară de criza pandemică, energetică, s-a respectat legea cu pensiile, s-au mărit salariile la bugetari. Normal că a scăzut nivelul de trai din cauza inflației. Am mărit la bugetari cu 5% pentru că așa am construit bugetul”, a declarat Marcel Ciolacu.

Guvernul face tot ce-i stă în putință să reducă deficitul bugetar

Ulterior, premierul Marcel Ciolacu l-a introdus în discuție pe fostul premier liberal, economistul Florin Cîțu, despre care nu a avut cuvinte de laudă, dimpotrivă. „Domnul Cîțu a semnat că în trei ani de zile ajunge la 3% deficit. Cum a putut gândi să ajungă la 3%? Noi estimăm să propunem șapte ani de zile. România trebuie să-și mențină acest ritm de investiții”, a comentat Marcel Ciolacu.

După ce a clarificat aspectele cu măsurile impuse de fostul premier, Marcel Ciolacu a ținut să sublinieze că el nu este un om care poate fi șantajat. Premierul a evidențiat că nu are niciun schelet în dulap, după care a precizat că al său cabinet face tot ce-i stă în putință pentru a reduce datoria guvernamentală.

„Am înțeles de la angajații din Guvern că nu e suficient cât a propus Guvernul. Guvernul României atât poate. Ca să fie sustenabil nu poate mai mult. Eu lucrez foarte bine la Guvern. Eu nu-mi bat joc de România, nu arunc România într-un haos. Acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral. Eu nu răspund la șantaj. Fac un pas înapoi la șantaj”, a mai spus premierul.

Marcel Ciolacu: Salariul minim se mărește la 3700 de lei

În privința salariului minim, Marcel Ciolacu a dat toate asigurările că remunerația de bază se va majora cu 400 de lei, până la 3.700 de lei. O valoare care ar urma să fie plătită de la 1 iunie.

„Salariul minim am decis azi că se mărește la 3700. Am convenit că mergem la jumătatea anului cu 3700 lei, de la 1 iunie. Va trebui, prin noua lege a salarizării, care trebuie refăcută în România. Pentru aceeași muncă, aceleași drepturi și aceleași salarii.

Până acum cei care purtau uniformă aveau niște drepturi în plus. Polițiștii, armata. În timp, acele drepturi le-au mai primit și alți bugetari”, a conchis Marcel Ciolacu, la România TV.