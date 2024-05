Politica Ce părere are Marcel Ciolacu despre Nicușor Dan. Marele păcat al primarului general







De fiecare dată când are ocazia, Marcel Ciolacu vorbește despre activitățile profesionale ale lui Nicușor Dan. De această dată, premierul a dorit să-și exprime părerea despre ceea ce actualul edil al Capitalei nu a reușit să facă în cei patru ani.

Ce părere are, de fapt, Marcel Ciolacu despre Nicușor Dan

Marcel Ciolacu, afirmă că actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, „nu este prost, dar este indolent”. Liderul PSD îl acuză că nu a elaborat un plan pentru București și că nu a consultat Guvernul sau primarii de sector din București pentru a dezvolta un plan de investiții.

„Nu se poate în 4 ani de zile să nu ia tu o întâlnire cu primarii de sector, să-i întrebi și tu ce fac fiecare, ce plan are fiecare. De un an de zile sunt prim-ministru și nu am avut o întâlnire cu primarul Capitalei. Cum se poate așa ceva? Cum să faci un plan integrat?Omul este indolent, nu este prost, dar este indolent. Nu are curaj absolut deloc. Să vină Nicușor Dan să spună ce a făcut, să vină și doamna Firea, va spunea și ea ce a făcut.

A tot povestit cum s-a bătut el cu mafia imobiliară. Păi spune, domnule, cine sunt ăia!? El a câștigat alegerile prin miniciună, prin vândut iluzii și nu a făcut nimic. Noi vorbim despre bănci rupte, despre copaci căzuți, în loc să vorbim despre un proiect pentru București.

Am auzit de la Robert Negoiță că se dă la mica publicitate anunț și se cer bani pentru a-i lua pe oameni în spațiu la Sectorul 3 și Sectorul 4, pentru a-și duce copiii la o școală mai bună. Nu e normal așa ceva!”, a spus Marcel Ciolacu, în cadrul emisiunii ”Punctul culminant”, de la România TV.

Premierul o vede pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei

De altfel nu este prima dată când vorbește despre Nicușor Dan. La jumătatea lunii mai, în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Digi24, Marcel Ciolacu a reiterat susținerea și încrederea sa în Gabriela Firea în cursa pentru Primăria Capitalei, subliniind convingerea că aceasta va ieși învingătoare în alegeri. El a argumentat că locuitorii Bucureștiului nu ar mai avea motive să-l voteze pe Nicușor Dan.

„S-a intrat într-o logică de normalitate şi vedem că fiecare candidat începe şi îşi prezintă programul politic. Din punctul meu de vedere, va câştiga doamna Gabriela Firea Primăria Generală”, a afirmat liderul PSD, întrebat despre evoluția Gabrielei Firea și despre mersul campaniei electorale.

Marcel Ciolacu a trecut apoi la Nicușor Dan, criticând modul în care a evoluat Bucureștiul sub conducerea sa. În acest context, Ciolacu l-a comparat pe actualul edil al Capitalei cu Daniel Băluță, menționând că acesta din urmă a dat dovadă că are calitățile unui adevărat manager.