Marcel Ciolacu, despre elevii de nota 2 care primesc bursă. Premierul, indignat de situație

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre situația de la Sibiu, unde elevii cu medii extrem de mici vor primi burse de studiu. El a declarat că nu este normal ca elevii cu note mici să primească bursă de merit și că nu trebuie încurajați să nu învețe.

Marcel Ciolacu se revoltă

„Am văzut situația total anormală prin care s-a ajuns ca elevii de nota 2 să primească burse de merit! Așa ceva este inadmisibil! Am discutat cu doamna ministru Deca și cu sindicatele. Și aștept cât mai repede o soluție prin care bursa de merit să reflecte performanța școlară”, a declarat Ciolacu.

La Sibiu vor primi burse de merit elevi cu mediile 1,59 și 1,85. În acest an școlar, în Sibiu, se vor acorda 26.615 burse de merit, informează Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. Sibiul are, în total, patru medii sub cinci.



Elevii cu media 1,59 primesc bursă

Cea mai mică medie din județul Sibiu obținută de un elev care se încadrează la bursa de merit, fiind în primii 30%, este de 1,59. Elevul este la învățământ profesional, studiind la Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică, clasa a IX-a. Următoarea medie a unui elev cu bursă de merit este 1,85, el fiind încadrat tot în învățământul provesional, tot în clasa a IX-a, dar în Mediaș, la Liceul Tehnologic „Automecanica”, potrivit Turnulsfatului.

„Burse de merit cu medii sub 5 apar doar la clasa a IX-a unde se ia în discuție media de admitere în liceu sau în învățământul profesional, media calculată doar la elevii care au susținut Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a VIII-a și au ocupat un loc prin repartizare computerizată sau repartizare în învățământul profesional”, spun reprezentanții ISJ Sibiu.

Burse pentru mamele minore

În județ se vor plăti opt burse olimpice de nivel I, 23 burse olimpice de nivel II, 9.419 burse de merit, 14.993 burse sociale, 30 burse pentru mamele minore, care se plătesc pentru prima dată în sistemul românesc de educație, și 2.142 de burse tehnologice. Elevii din școlile profesionale pot lua în același timp și bursa de merit și bursele tehnologice. În anul școlar 2023 – 2024 în județul Sibiu, se vor plăti, în total, 26.615 de burse.