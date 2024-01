Marcel Ciolacu nu crede în conspirații. Ce spune despre înlăturarea sa de la putere

Marcel Ciolacu afirmă că a făcut o analiză în ceea ce priveşte declanşarea protestelor în această perioadă, mărturisind că a ajuns la concluzia: că nu există „o conspiraţie” care să vrea să îndepărteze PSD de la putere.

„Nu cred că este o conspiraţie. Nu cred că există forţe străine acum care vor să îndepărteze pe Marcel Ciolacu sau PSD-ul, sau vor să creeze un anumit trend”, spune Ciolacu, care crede că e ”un cumul de nemulţumiri. Fără să deranjez pe nimeni o spun răspicat: asta înseamnă când dreapta conduce România! La acest lucru duce când dreapta conduce România”. a explicat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu nu crede nici în statul paralel

Marcel Ciolacu a mai declarat că protestele nu sunt manevrate de cineva din umbră. Refuză să creadă în ideea că este implicat statul paralel sau anumite forţe străine.

„Acum câteva zile, profesorul Vasile Dîncu apărea la televizor şi îşi punea o întrebare: De ce oare, de fiecare dată când vine Partidul Social Democrat la putere, deodată apar mitingurile, deodată apar nemulţumirile? Acuma, fiecare dintre noi ne-am gândit, automat: este o conspiraţie, iarăşi statul paralel, iarăşi anumite forţe străine au venit să conducă România, să creeze un anumit trend, să îndepărteze iarăşi PSD-ul de la putere. Totuşi, ne-am uitat şi la ceea ce am făcut noi (…) la faptul că într-un moment dificil prin care trecea România am lăsat deoparte toate orgoliile, am lăsat deoparte calculele politice, procentele şi ne-am asumat această intrare la guvernare.

Marcel Ciolacu nu crede în conspirații. Sursa foto: Facebook.

Şi am încercat într-o analiză proprie – rar se întâmplă să am această stare de meditaţie – şi nu cred că este o conspiraţie. Nu cred că există forţe străine acum care vor să îndepărteze pe Marcel Ciolacu sau PSD-ul, sau vor să creeze un anumit trend. Nu e nici balet, până la urmă avem adversari politici, normal că influenţează, pe grupurile de WattsApp, pe Facebook, pe TikTok. Face parte din lumea modernă”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul îşi face autocritica. Nemulţumirile care-l frământă

Marcel Ciolacu a făcut ceea a numit-o chiar el: „autocritică”. Liderul PSD spune că a greşit când s-a axat numai pe anumite probleme. Neglijenţa sa faţă de problemele sociale a dus la aceste răbufneli.

„Cred că întotdeauna când PSD a avut puterea şi a avut prim-ministru, speranţele se reaprind, oamenii găsesc un partener real de comunicare în primul ministru şi în Guvernul României şi, din cauza frustrărilor acumulate în timp în timp, în ani de zile în care nu s-a comunicat cu ei, în care nu s-a stat la masă cu ei să se vadă atât problemele de fond, dar şi problemele de formă pe care le au şi pe care le întâmpinăm cu toţii zi de zi, atât dacă vorbim de mediul de afaceri, de bugetari, de aleşi locali. Tot acest complex a dus la aceste răbufneli. Eu îmi fac autocritica pentru că m-am axat în primul rând pe provocările în ceea ce priveşte închiderea deficitului bugetar care ar fi dus la blocarea fondurilor europene, a fost la sfârşit de an şi provocarea cu Schengen-ul şi poate atât eu, cât şi echipa mea, nu am găsit timpul cuvenit pentru a sta de vorbă cu fiecare categorie socio-profesională”, a adăugat Ciolacu în discursul ţinut în faţa delegaţilor la conferinţa de alegeri a PSD Satu Mare.

Marcel Ciolacu nu crede în conspirații. Sursa foto. Facebook

Marcel Ciolacu spune că PSD va fi totdeauna alături de problemele oamenilor

Marcel Ciolacu susţine că rostul partidului pe care îl conduce este „de a fi alături de oameni. De a discuta cu ei şi de a le rezolva problemele

„Prezentul e întotdeauna consecinţa trecutului, trebuie să înţelegem lucrul ăsta. Cu atât mai mare este provocarea, pentru că trebuie să ne ocupăm şi de prezent, dar trebuie să construim şi viitorul”, a spus premierul.

Vasile Dîncu a declarat, vineri, că ceea ce trebuie să facă acum premierul Marcel Ciolacu este să refacă ce au stricat vreo patru premieri înaintea lui. A mai precizat că atunci când a venit PSD la putere, a construit modele de dezvoltare, iar când a plecat, toate s-au pierdut.

În replică vicepreşedintele PNL Florin Roman a afirmat că parcă l-a auzit revenind pe Liviu Dragnea. Acesta a mai spus că ”nu mai ţine guvernarea cu fake-news-ul la purtător. Şi nici cu demonizarea ministrului de Finanţe sau a foştilor premieri”.

„Cei care rămân în retorica grelei moşteniri, ca domnul Vasile Dâncu, demonstrează doar că Noul PSD e Vechiul PSD. Bine, domnul Dâncu, numai nou pesedist nu poate fi numit”, a concluzionat Roman.