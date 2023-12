Ciolacu vrea capul ambasadorului Andrei Muraru

Marcel Ciolacu îi sugerează, diplomatic, lui Klaus Iohannis, să-l recheme pe ambasadorul Andrei Muraru, de la post, din Statele Unite. Disputa dintre cei doi, de la întâlnirea cu românii la Washington nu a rămas fără urmări. Deși a zâmbit când i-a dat replica lui Muraru, supărat că nu a fost implicat în organizarea vizitei, Marcel Ciolacu nu l-a iertat.

Premierul României este în vizită oficială la Washington D.C. şi la New York până miercuri, 6 decembrie. Alături de el au făcut deplasarea în SUA ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, şi ministrul Economiei, Radu Oprea.

Premierul a reacționat după disputa publică pe care a avut-o cu ambasadorul Andrei Muraru, în fața românilor din Washington. El cere demiterea diplomatului și îi transmite un mesaj, în acest sens, președintelui Klaus Iohannis.

Întrebat dacă l-ar demite pe Andrei Muraru, dacă ar fi în locul președintelui, Marcel Ciolacu a fost categoric. De altfel, așa a și răspuns.

Evenimentul Zilei a anticipat, încă de la început, că în spatele zâmbetului afișat de Ciolacu se ascunde demiterea diplomatului.

„Nu mai avut nici o discuţie cu domnul ambasador şi cred că o perioadă mai lungă de timp nu o să avem discuţii. În primul rând, eu am venit aici însoţit de ministra de Externe, reprezentanta de vârf a diplomaţiei române. Nu am apucat să avem discuţiile aplicate despre cum vor fi reprezentările în ziua următoare, motiv pentru care am și spus că este bine, câteodată, să ai răbdare”, a explicat Marcel Ciolacu.