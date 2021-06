Solicitarea vine din partea liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a avut o intervenție la Romania TV. El a făcut o serie de declarații foarte dure cu privire la președintele Klaus Iohannis și la premierul Florin Cîțu.

Marcel Ciolacu a dat impresia că și-a pierdut cumpătul, cerându-i președintelui Klaus Iohannis, pe un ton foarte vehement, să-și ceară scuze de la alegătorii PSD. El a atras atenția că șeful statului i-a jignit pe alegătorii PSD când a denumit acest partid, pe care ei l-au votat, „ciuma roșie”.

În aceeași intervenție, Marcel Ciolacu l-a acuzat pe Florin Cîțu de dare de mită. Liderul PSD a arătat că acesta a oferit bani din fonduri bugetare primăriilor conduse de liberali.

„Nu am, domne, ce să mă înțeleg cu el. Eu pe Iohannis nu îl iert și nu stau de vorbă cu el, până nu iese public și își cere scuze pentru «ciuma roșie». E cea mai mare mizerie, că am stat și am tăcut până acum. Să iasă public să își ceară scuze, nu mie, nu parlamentarilor, ci oamenilor care ne-au votat. Vrea să îi spun eu la televizor? Dar, știe la fel de bine ca mine de unde vine «ciuma roșie», cine a scos-o. Cum poți să instigi în halul ăsta, tu, președintele României?”, a declarat Marcel Ciolacu, pe un ton ridicat.

Ciolacu avertisment dur pentru Florin Cîțu

În acest context, liderul PSD l-a avertizat pe premierul Florin Cîțu că va plăti pentru că a alocat bani doar primăriilor conduse de PNL. Marcel Ciolacu a amenințat că va scoate toate hârtiile care dovedesc cum Florin Cîțu „a dat mită” administrațiilor PNL. În acest context, liderul PSD i-a transmis premierului că va răspunde pentru faptele sale.

„Acum vine «copy-paste» ăsta, domnul Cîțu, și spune: «administrațiile PSD, că…». Mă, nu îți e rușine, că scot toate hârtiile acum cum dai mită la fiecare administrație PNL? Păi, ce credeți, că nu o să răspundă pentru astea?” , a spus Marcel Ciolacu în emisiunea lui Victor Ciutacu, la România TV.

Liderul PSD vrea demiterea lui Cîțu

Marcel Ciolacu și-a anunțat intenția de a-l demite pe Florin Cîțu prin moțiunea de cenzură împotriva guvernului ce va fi depusă pe 14 iunie. Liderul PSD a a precizat că va negocia cu fiecare parlamentar pentru a-l convinge de „dezastrul național” pe care îl reprezintă cabinetul Cîțu.

„Trebuie să se hotărască parlamentarii, și cei din AUR, și cei din PSD, și minoritățile. Vor 4 luni de troc pe banii românilor și să continuăm așa sau vor vota moțiunea de cenzură? Până pe 14, terminăm tot draftul, iar apoi, fără aroganță, cu argumente, vom avea discuții cu toți parlamentarii din Parlamentul României ca să dărâmăm acest dezastru național pe care îl conduce Cîțu cu gașca lui”, a spus Marcel Ciolacu.