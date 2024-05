Mara Bănică și-a concediat bona. Imaginile de pe camerele video au convins-o

Mara Bănică a concediat mai multe bone, angajate să aibă grijă de fetița sa, Donca Maria. Decizia a venit după ce vedeta a vizionat mai multe înregistrări ale camerelor video din locuință.

Vedeta are doi copii, un băiat, Dima, în vârstă de 13 ani, și o fetiță, Donca Maria, de doar doi anișori. Dacă băiatul cel mare merge la școală și nu are nevoie de foarte multă supraveghere, altfel stau lucrurile cu fetița.

Vedeta a povestit că a avut mai multe bone angajate ca să aibă grijă de fetița în vârstă de doi ani. Mara Bănică a renunțat la ele după ce a vizionat mai multe înregistrări de pe camerele video amplasate în locuință. Ea a preferat să-și ducă fetița la creșă, considerând că așa ar fi îngrijită mai bine.

„Fetiței îi cresc două măsele, este cam mârâită. Este la creșă, am renunțat la bone, după ce am cunoscut vreo șapte - opt bone. Mi-a ajuns! Este greu de găsit un om cu care să te mulezi, să funcționezi. Eu am vrut româncă, iar 80% dintre ele au tratat pur și simplu ca pe un job, fără iubire”, a povestit Mara Bănică.