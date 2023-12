Mara Bănică, din nou pe masa de operație. A ajuns de nerecunoscut

Mara Bănică a optat pentru un procedeu de lifting facial, fiind internată timp de aproximativ patru zile la clinică chiar în preajma sărbătorilor. În ziua de Crăciun, a împărtășit cu admiratorii o fotografie în care se prezenta într-o nouă înfățișare, devenind aproape de nerecunoscut.

Noul ei aspect îi dă un aer de tinerețe, semn că tot efortul și banii au meritat.

Mara Bănică, operație de 15.000 de euro

Aceasta ar fi cheltuit aproximativ 15.000 de euro pentru intervenția chirurgicală. Mara Bănică a fost observată în timp ce părăsea clinica alături de medicul responsabil pentru operație.

Cu fața acoperită de bandaje, jurnalista a fost însoțită de Valentin Burada, recunoscut și sub numele de „doctorașul vedetelor”. El a ajutat-o cu bagajele și a condus-o până la mașină.

Fața Marei Bănică era vizibil umflată, iar pe cap purta o pălărie, care îi susțineau bandajele.

Jurnalista se pregătește să revină pe micile ecrane

Potrivit surselor Cancan, Mara Bănică se pregătește să revină pe micul ecran după o pauză semnificativă. Este implicată într-un nou proiect, despre care momentan nu se cunosc detalii extinse.

De asemenea, ținuta jurnalistei TV a stârnit interesul, ea fiind îmbrăcată în pantaloni Hugo Boss, ținând în mână o geantă Louis Vuitton, iar medicul care a însoțit-o avea o plasă Liu Jo. După ce s-a urcat în mașina de lux, s-a întors acasă pentru a se odihni.

Mara Bănică a făcut prima operație încă din 2007

Jurnalista a fost mereu deschisă în privința intervențiilor estetice prin care a trecut. În 2007, a început o serie de operații la nivelul sânilor. Cu toate acestea, a avut parte de ghinion atunci când a fost implicată într-un accident rutier care i-a distrus implanturile.

Astfel, Mara Bănică a fost nevoită să se supună din nou intervențiilor chirurgicale. Numai că, nu a ținut cont de sfaturile medicului, iar implanturile puse erau mult prea mari pentru ea.

„În 2007 a fost prima operație. Aveam totul rupt pe stânga… Și mușchiul s-a rupt. Sânul meu stâng era jos de tot și celălalt era normal. Am făcut prima operație, după aceea am revenit. I-am ridicat a doua oară. A treia oară am zis să ii fac mai mari. Am făcut o mare prostie acum niște ani.

Sfătuiesc fetele să nu își mai pună implant. Erau atât de mari si grei că nu mai puteam de spate. Îmi pare rău că am avut silicoane prea mari. Nu am avut minte și nu am ascultat doctorul când eram tânără. Am zis că merge așa, nu a mers, a avut doctorul dreptate. Nu mai puteam ridica copilul în brațe, nu mai puteam sta de durere, durerea se ducea pe brațe, cervicala mă durea”, a declarat Mara Bănică, în cadrul unei emisiuni.