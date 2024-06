Social MApN a cumpărat 54 de obuziere din Coreea de Sud







Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, s-a întâlnit miercuri, 19 iunie, cu omologul său din Republica Coreea, Won-sik Shin. Cei doi oficiali au discutat pe marginea achiziției statului român a trei sisteme obuzier calibru 155 mm de nivel Batalion.

Angel Tîlvăr, întrevedere cu omologul său din Coreea

Pe agenda discuțiilor dintre Angel Tîlvăr și omologul său s-au aflat subiecte de actualitate precum contextul de securitate internațional sau parteneriatul în domeniul apărării dintre România și Coreea. „Am discutat cu ministrul apărării din Republica Coreea, Won-sik Shin, despre situaţia de securitate internaţională şi perspectivele cooperării în domeniul apărării între România şi Republica Coreea”.

În acest context, Angel Tîlvăr a salutat desemnarea companiei Hanwa Aerospace Co. Ltd drept câștigătoarea procedurii pentru livrarea sistemelor obuzier.

Costurile sistemelor de apărăre au fost estimate la un miliard de dolari

„Totodată, am salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câştigătoare a procedurii competitive pentru achiziţionarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, incluzând 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, echipamente de sprijin şi o cantitate iniţială de muniţii specifice”, a mai spus Angel Tîlvăr.

Ministrul Apărării a punctat faptul că interesul statelor democratice pentru situația din Bazinul Mării Negre constituie un pilon important în dialogul strategic bilateral. „De asemenea, am vorbit despre principalele ameninţări şi riscuri din regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei”, a transmis ministrul Angel Tîlvăr pe Facebook.

Raza maximă a obuzierului K9 este de 54 de kilometri

Costurile de achiziție pentru sistemul de apărare au fost estimate la 1 miliard de dolari. În privința specificațiilor, sistemul K9 are o rază maximă de 54 de kilometri. „Raza maximă (a obuzierului K9) este de 54 de kilometri, este foarte rapid. Am răspuns foarte repede când am fost atacaţi de Coreea de Nord", a explicat Heo Man Jung, cercetător principal în domeniul artileriei la Hanwha.

Supranumit „Tunetul coreean”, sistemul K9 poate atinge o viteză de până la 67 de kilometri pe oră și a fost conceput să funcționeze în orice condiții meteorologice. Angel Tîlvăr s-a întâlnit cu omologul său coreea la sediul MApN cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta din urmă o efectuează în România.