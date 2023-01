Mantovani: „Estimările epidemiologice independente nu sunt în concordanță cu ceea ce declară China”

Reporter: Domnule Profesor, este cu adevărat îngrijorătoare situația din China?

Alberto Mantovani: Da, este, pentru că estimările epidemiologice independente nu sunt în concordanță cu ceea ce declară China. Întreaga comunitate științifică crede că, de exemplu, datele de mortalitate care sunt făcute publice nu sunt credibile. Ideea este că vaccinurile lor sunt mai puțin eficiente. Cercetarea noastră, coordonată de Maria Rescigno, a evaluat șapte vaccinuri în patru țări diferite. Cele chineze testate în studiu nu au aceeași capacitate de a induce anticorpi precum cele bazate pe ARN mesager.

Reporter: Cele mai mari temeri privesc noile variante…

Alberto Mantovani: Niciunul dintre noi nu este capabil să spună dacă vor apărea altele mai agresive. Trebuie să ne îngrijorăm cu privire la ceea ce circulă în China, dar aș dori să subliniez că același lucru este valabil și pentru Africa, despre care nu se vorbește acum. M-am întors dintr-o călătorie în trei țări ale acelui continent cu „Medici în Africa”, și situația este dificilă. Populația este mai mult sau mai puțin aceeași ca și în China și acoperirea vaccinală este foarte scăzută. Bine este că acolo virusul a circulat și populația este tânără. Dar în general, dacă există un număr mare de cetăţeni care nu sunt vaccinaţi şi se înregistrează multe cazuri, pot apărea variante.

Reporter: Care sunt cele mai liniştitoare aspecte?

Alberto Mantovani: Între timp, încă avem de-a face cu ceea ce unii au numit un „roi” de variante Omicron. Unele au primit mai multă atenție, dar toate provin de la același tip de virus. Ei bine, vaccinurile sunt eficiente în combaterea lor.

Reporter: Epidemiologii americani și britanici trag un semnal de alarmă cu privire la subvarianta XBB1.5, care a împânzit SUA. Ne poate îngrijora și pe noi, ca și celelalte existente în China?

Alberto Mantovani: Virusologii ne spun că avem de-a face cu multe variante de Omicron, precum BQ1.1, BQ1, XBB sau Gryphon, care derivă din BA2, și altele. Știm foarte puține despre XBB1.5, cu excepția faptului că pare să se răspândească cu rapiditate în SUA. Totuși, date foarte recente publicate în „New England” spun că noile vaccinuri bivalente induc anticorpi care interceptează noile variante, inclusiv XBB. Același lucru este valabil și pentru limfocitele T. Mesajul pe care îl primesc este că trebuie să continuăm „să marcăm”, în limbajul fotbalistic, evoluția virusului din punct de vedere virusologic și imunologic, fără alarmisme.

Reporter: Este corect să verificăm persoanele care sosesc din China pe aeroporturi?

Alberto Mantovani: Sunt absolut de dorit. Într-o situație în care nu avem anumite date despre ceea ce se întâmplă în China, măsura luată este înțeleaptă. Evident, are limite, dacă nu o luăm ca țări europene toate împreună.

Reporter: Și donarea de vaccinuri anunțată ieri este corectă?

Alberto Mantovani: Da, dar este nevoie de o viziune mondială. Pandemia este o problemă cu efecte globale directe și indirecte. Mă gândesc și la Africa, unde de mulți ani rata mortalității prin TBC a scăzut și din cauza pandemiei a crescut din nou. Colaborarea internațională este fundamentală.

Reporter: Covid este diferit și strategia de a-l contracara s-a schimbat și ea. Ce ar trebui să facă guvernul?

Alberto Mantovani: Îmi pare puțin rău că se transmite în continuare mesajul că împotriva coronavirusului trebuie făcută a patra doză și atât. În realitate, este mai mult decât un rapel, pentru că răspunsul imun indus este capabil să intercepteze şi noi variante. Trebuie să insistăm asupra necesităţii de a face vaccinul.

Reporter: Dar cifrele de adeziune sunt scăzute.

Alberto Mantovani: Sunt îngrijorat. Doar 30% dintre cei cu risc mare au făcut al doilea rapel cu vaccinul bivalent, iar 70% dintre cei de 70 de ani și 81% dintre cei de 60 de ani nu și l-au administrat. Eu le spun tuturor: există motive imunologice bune pentru a administra vaccinul. Acest mesaj nu este distribuit suficient de puternic. Repet: este ca și cum am avea un instrument nou, anticorpii văd variante care nu sunt în vaccin. Şi sunt și alte aspecte pozitive.

Reporter: Care?

Alberto Mantovani: Vaccinul nu numai că oferă o anumită protecție împotriva infecțiilor, dar și reduce transmiterea. Protecția este încă sub-optimă, ne-am dori să o îmbunătățim, dar din păcate nu există niciun răspuns de la o clasă de anticorpi, IgA, care protejează mucoasele, adică uşa de intrare a virusului. Asta nu înseamnă că vaccinurile nu protejează împotriva transmiterii. Cei care le-au făcut se simt mai puţin rău pentru mai puţin timp, producând astfel mai puţini viruşi şi transmițând mai puţin.

Reporter: Suntem într-o fază în care medicamentele sunt puțin folosite.

Alberto Mantovani: Anticorpii monoclonali nu funcționează împotriva variantelor. Antiviralele, pe de altă parte, sunt eficiente, așa cum a reafirmat o lucrare publicată recent în „New England Journal of Medicine”. Așa că este îngrijorător să credem că o persoană fragilă care are Covid nu este tratată cu aceste medicamente.

Reporter: Guvernul a renunțat la multe măsuri în ultimul timp. Este aceasta un lucru pozitiv?

Alberto Mantovani: Renunțarea la testarea la ieșirea din carantină a fost o alegere rezonabilă, care reflectă o măsură luată și în alte țări europene. De asemenea, sunt de acord că testarea rămâne necesară pentru personalul sanitar și că trebuie purtată întotdeauna o mască în spitale și policlinici.

Reporter: Și ce ar trebui să facem noi cetățenii?

Alberto Mantovani: Să ne comportăm responsabil, știm cu toții cum se face. Un exemplu? Aseară am fost la cinema și am purtat mască. Am făcut-o nu atât pentru a mă proteja pe mine, ci pentru că nu știu cine stă lângă mine. Trebuie să-i protejăm pe cei fragili.

