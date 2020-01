Aspectele extrem de grave reținute de raportul Inspecției Judiciare privind operațiunea de amploare derulată de DNA împotriva a mii de magistrați sunt confirmate din nou cu ajutorul unui caz revoltător pentru Justiția din România, scrie Luju.

Avocata Melinda Ordon, soția judecătorului Lorand Andras Ordog de la Tribunalul Covasna, a devenit „subiectul” unui nou dosar de la DNA.

În decembrie 2017, DNA a anunțat trimiterea în judecată a Melindei Ordog, într-un dosar fabricat de structura din Brașov a parchetului anticorupție, condusă la acea vreme de procurorul Cornel David Deca.

Acuzația adusă a fost de complicitate la luare de mita, în sensul că Melinda Ordog l-ar fi sprijinit pe soțul său să primească o sumă de bani.

Minuta Curții de Apel Brașov

„Solutia pe scurt: In baza art. 396 alin.5 Cpp rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cpp achita inculpata Ordog Melinda pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita, prev. de art. 48 alin.1 Cp rap. la art. 289 alin.1 Cp, art. 6 si art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cp. Constata ca inculpata a fost retinuta 24 de ore, respectiv din 05.12.2019 la 06.12.2019. Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu apel in 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 30 decembrie 2019. Document: Hotarare 78/2019 30.12.2019”.

Comunicatul DNA din decembrie 2017:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei

ORDOG MELINDA, avocat in cadrul Baroului Covasna, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 17 aprilie 2012, in urma unei intelegeri prealabile, la solicitarea lui Adam Ioan, un complet de judecatori de la Tribunalul Covasna, din care facea parte si Ordog Lorand Andras, a dispus admiterea unui recurs in materia fondului funciar si reconstituirea dreptului de proprietate pentru o mare suprafata de teren forestier si de teren agricol, situata pe raza judetului Bacau, in favoarea lui Sturdza Paltin-Gheorghe si in defavoarea Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA. (aspecte care au facut obiectul cauzei mediatizate prin comunicatul nr 120 din 22 ianuarie 2015).

In acest context, incepand cu luna martie 2012, inculpata Ordog Melinda l-a sprijinit moral si material pe sotul sau, judecatorul Ordog Lorand Andras, sa pretinda si sa primeasca de la Adam Ioan, avocat in respectiva cauza, suma de 50.000 de euro. In acest sens, dupa realizarea intelegerii (anterior pronuntarii deciziei 231/R/17 aprilie 2012) referitoare la remiterea sumei de bani, inculpata Ordog Melinda l-a contactat telefonic de mai multe ori pe Adam Ioan, a stabilit si a participat la doua intalniri. In cadrul primei intalniri s-a discutat despre modalitatea concreta de remitere a mitei (Ordog Lorand Andras pretinzand ca banii sa-i fie remisi in transe, noaptea si fara a fi contactat in prealabil prin telefon). In cadrul celeilalte intalniri, din luna mai 2013, Adam Ioan a remis prima transa de 10.000 euro din mita pretinsa/promisa, ocazie cu care judecatorul Ordog Lorand Andras a pretins in continuare si restul sumei.

In continuare, pentru remiterea restului de bani, inculpata l-a contactat telefonic pe Adam Ioan pana in toamna anului 2013, cand au inceput sa apara in presa articole vizand retrocedari nelegale de paduri.

Prezenta cauza a fost disjunsa din cea mediatizata prin comunicatul nr. 120 din 22 ianuarie 2015.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Brasov.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.

