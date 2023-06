Manelistul Florin Salam cerșește respect, după ce a tot fost umilit pe la nunți. Locurile în care a jurat că nu mai calcă niciodată

Florin Salam a luat o decizie radicală, după ce a fost externat din spital. Cântărețul de manele a făcut un anunț important pentru fanii săi la scurt timp după ce a ajuns acasă. Manelistul le-a transmis tuturor colegilor de breaslă, dar și fanilor că nu va mai participa la niciun eveniment din Călărași și Bolintin. Florin Salam susține că nu a fost respectat când a cântat în aceste locuri.

„Eu nu am spus că nu o să mai cânt în România sau în Europa! Nu vrea să mai cânt în Călărași și în Bolintin, pentru mine nu sunt nici măcar cartiere, sunt două străduțe. Nu am fost respectat acolo și nu vreau să mai merg și nu am să mai merg acolo, eu sunt regele și am putere mare”, a spus Florin Salam. Manelistul a mai adăugat că în perioada în care s-a aflat în spital, colegii lui au lansat o serie de zvonuri privind evenimentele pe care artistul le are în program.

Florin Salam, atac la adresa cântăreților de manele

„Am stat o săptămână în spital, iar anumiți colegi de ai mei au speculat că nu aș vrea să îmi onorez evenimentele. Nu este adevărat, iar din această cauză la evenimentele unde o să merg eu, ei nu o să mai cânte, am să stau eu două ore în plus doar să îi fac pe ei să stea acasă”, a spus Florin Salam pe o rețea socială. Cântărețul de manele a ajuns, din nou, pe patul de spital în urmă cu câteva zile.

Au existat mai multe zvonuri privind starea sa de sănătate în ultimul an, mai ales, după ce manelistul a fost infectat cu virusul COVID-19. Bett Vișănescu, fiica celebrului manelist, a explicat că tatăl ei este foarte epuizat și urmează un tratament pentru a-și reveni cât mai repede. Tânăra a mai adăugat că Florin Salam are nevoie de odihnă pentru a putea participa la toate evenimentele pe care le are în program, potrivit spynews.ro.