Florin Salam, internat în spital. Care este starea de sănătate a manelistului

Florin Salam a fost internat din nou la spital. Din cauza acestei situații, manelistul va trebui să rămână sub îngrijirea medicilor pentru o perioadă, iar în următoarele cel puțin 10 zile nu va putea susține concertele programate, scrie Wow Biz.

Florin Salam se confruntă cu o perioadă dificilă, fiind necesar să acorde prioritate sănătății sale. Regele manelelor își dorește să se recupereze cât mai rapid, pentru a reveni acasă la familia sa dragă și pe scena pe care o împărtășește cu publicul său iubit. Florin Salam s-a mai confruntat cu alte probleme de sănătate de-a lungul timpului, dar a reușit să învingă orice boală.

A circulat zvonul că manelistul ar fi murit

Manelistul s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și a fost necesar să fie internat în spital. Starea sa a fost gravă, ceea ce a generat speculații. Se ajunsese până acolo încât să se spună că manelistul ar fi murit. Dar fiica sa a venit a clarificat totul, spunând că tatăl ei este viu şi se simte bine, iar Florin Salam a apărut public pentru a-și liniști fanii, confirmând că este în viață.

În live-ul de pe Facebook, cântărețul era vizibil slăbit și articula cu greu cuvintele, probabil și din cauza șocului pe care l-a primit citind despre el că este mort.

„Vă salut, oameni buni. Al vostru Florin Salam vă salută cu respect. Fac acest filmuleț pentru familia mea, pentru rudele mele din provincie, pentru că nu am neamuri doar la noi în București. Iar cu zvonurile care circulă în presă, la televizor, la știri, nici nu știu cum să vă spun. Știți foarte bine că de câteva zile am fost în situația pe care am avut-o, dar cei din presă, îmi cer scuze, nu vreau să se supere pe mine, formulează mult peste situația prezentă.

Ce pot să vă spun, pentru că nu-mi găsesc cuvintele, am făcut acest filmuleț pentru că toată familia mea este în alertă, pentru că nu știu de sănătatea mea. Acum 3-4 zile am cântat într-un loc, de asta vreau să anunț și toți colegii și pe poată lumea, să luați în serios cât de cât problema asta cu COVID-ul, noi facem caterincă și toate alea…”, a explicat Florin Salam.

Florin Salam: Sunt bine, mi-a fost puțin rău, dar asta e situația, trecem peste

„Ferească Dumnezeu pe toată lumea, mai ales în meseria asta, că stăm numai între oameni. Să trec la subiect. Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea, mă refer la copiii mei, la familia mea. Le spun să stea liniștiți, pentru că în 2-3 zile ajung acasă, trebuia și astăzi, dar au zis medicii să mă pun pe picioare, ca să pot să ies cum trebuie, în formă.

Nu vă mai îngrijorați, sunt bine, mi-a fost puțin rău, dar asta e situația, trecem peste. Nu-mi vine să cred, oare v-ați fi bucurat să se întâmple așa ceva? Nu mai am cuvinte. Îmi cer scuze la cei care ați stat cu grijă după ce ați văzut știrea asta. Încă o dată, îmi anunț familia că sunt ok, într-o zi, două o să cum trebuie, o să revin și la cântări.

Vă rog frumos să stați liniștiți, îmi iubesc familia, îmi iubesc prietenii. Oricine poate să pățească o situație ca asta, dar nu trebuie ca alții să-l bage mai rău în starea asta, ci să-l ajute. Vă pup și vă iubesc, stați liniștiți, vă pupă al vostru Florin Salam”, a explicat Florin Salam într-o postare de pe social media.