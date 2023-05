Leonardo DiCaprio și Robert De Niro joacă în „Killers of the Flower Moon”. Trailerul filmului a fost lansat. Video

Joi, Apple Original Films a prezentat în premieră primul trailer al filmului, care este o adaptare a cărții din 2017 a lui David Grann, „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI.

Plasat în Oklahoma anilor 1920, filmul este despre crimele în serie ale membrilor Națiunii Osage, care au devenit bogați datorită petrolului descoperit pe terenurile lor. Crimele au fost numite mai târziu „Domnia Terorii”.

Ce roluri vor interpreta Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro

Leonardo DiCaprio îl interpretează pe Ernest, nepotul unui puternic fermier local, interpretat de Robert De Niro, iar Lily Gladstone o interpretează pe Mollie, soția lui Ernest.

Un sinopsis oficial al filmului prezintă istoria reală a Națiunii Osage, care s-a îmbogățit în industria petrolieră la începutul secolului XX, până când bogăția lor „a atras imediat interlopii, care au manipulat și furat cât de mulți bani au putut înainte de a recurge la crimă”.

Filmul este bazat pe o poveste adevărată

„Bazat pe o poveste adevărată și povestit prin intermediul improbabilei povești de dragoste dintre Ernest Burkhart (DiCaprio) și Mollie Kyle (Gladstone), Killers of the Flower Moon este o saga epică a crimei western, în care dragostea adevărată se intersectează cu trădarea de nedescris”, se arată în sinopsis.

Alături de DiCaprio, De Niro și Gladstone, din distribuția filmului Killers of the Flower Moon mai fac parte Brendan Fraser, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Jason Isbell și Sturgill Simpson.

Acesta este al șaselea film al lui DiCaprio cu Martin Scorsese

Acesta este al șaselea film al lui DiCaprio cu Martin Scorsese, 80 de ani. Au mai lucrat împreună la Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010) și The Wolf of Wall Street (2013).

Creatoarea de costume Jacqueline West a făcut anterior o prezentare a filmului în luna martie, spunând că DiCaprio a văzut filmul și l-a numit o „capodoperă”. „Am vorbit cu Leo despre asta. Am luat prânzul înainte de a veni aici. Mi-a spus: Jackie, cred că am lucrat la o capodoperă. M-am gândit că faptul că Leo a spus asta, a fost ceva. El nu spune asta cu ușurință”, a declarat West la acea vreme.

Killers of the Flower Moon are premiera exclusiv în cinematografe selectate pe 6 octombrie, înainte de a difuza la nivel global pe Apple TV+, informează people.com.