Un cunoscut manelist și fiul unui doctor au fost arestați! Prejudiciu este de zeci de mii de lei. Ce furau din apartamente

Polițiștii din Iași au arestat pentru 30 de zile mai multe persoane, printre care și un manelist cunoscut și fiul unui doctor.





„Admite propunerea procurorului formulata în dosarul de urmarire penala nr. 2240/P/2019 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi. Dispune arestarea preventiva a inculpatilor A.S., cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii de furt calificat, (7 acte materiale); S.V.T, cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii de furt calificat, (2 acte materiale); L.S.A, cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii de furt calificat, (2 acte materiale); R.C.A, cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii de complicitate la furt calificat, (2 acte materiale), pentru o perioada de 30 de zile începând cu data de 4.05.2019 pâna la data de 02.06.2019, inclusiv”, se arată în decizia judecătorilor.

Polițiștii din Iași au finalizat o anchetă care a durat câteva luni, la sfârșitul căreia au dispus percheziții care au dus la arestarea acestora, informează bzi.ro.

Ei au fost arestați după ce pe 12 ianuarie au forțat ușa și au pătruns în locuința unui bărbat de unde au furat o cutie în care se aflau bijuterii, un laptop și un telefon mobil. Prejudiciul se ridică la aproximativ 7.000 de lei.

Polițiștii spun că acuzații au pătruns ulterior în mai multe apartamente din care au furat mai multe bunuri, prejudiciul total ridicându-se la aproximativ 31.000 de lei.

