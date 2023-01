Manelele au cucerit SUA. Cel care i-a impresionat pe americani nu este Florin Salam, nici Adrian Minune

O înregistrare video cu cântărețul de manele Narcis de la Bărbulești cântând la o nuntă din România a devenit rapid virală în străinătate. Reacțiile au venit într-un ritm neașteptat, după ce un actor de la Hollywood a postat videoclipul pe pagina sa de Instagram, iar urmăritorii săi au lăudat timbrul vocal al românului.

Manelele sunt considerate, în România, un gen muzical de slabă calitate artistică, care promovează adesea comportamente antisociale.

Tyrese Gibson, actorul american celebru pentru rolul lui Roman Pearce din The Fast and the Furious, a postat videoclipul pe pagina sa de Instagram la sfârșitul lunii decembrie 2022. O avalanșă de comentarii de mulțumire pentru interpretul român a fost apoi postată în secțiunea de comentarii, dar viralitatea videoclipului nu s-a oprit pe contul de Instagram al lui Gibson, scrie G4media.

„Omg, nu pot să cred asta [dacă îl cunoașteți, vă rog să-l etichetați. OMG, VREAU SĂ AUD MAI MULT DIN VOCEA TA. Mulțumesc mamă @kimburrelllove pentru că mi-a trimis asta, whoa whoa whoa whoa whoa!”, este mesajul pe care actorul l-a postat în descrierea videoclipului.

Narcis de la Bărbulești, comparat cu Beyonce

Faima lui Narcis de Bărbulești s-a mutat pe TikTok în câteva zile. Mai mulți utilizatori ai platformei TikTok au reacționat la conținutul publicat de Narcis de la Bărbulești. Toți se declară „uimiți de timbrul vocal” al acestuia și de felul în care „atinge note”. Mai mult, interpretul a fost chiar comparat cu Beyonce.

Între timp, popularul creator de conținut Jaybee a adunat milioane de vizualizări la videoclipul său cu reacția la filmarea deja virală a lui Narcis de le Bărbulești. În secțiunea de comentarii, cântărețul-compozitor primește o mulțime de aprecieri din partea fanilor lui Jaybee, care își postează adesea reacțiile la videoclipuri pe rețelele de socializare.

Milioane de vizualizări, comentarii și aprecieri au ajuns pe pagina lui Jaybee în urma reacției acestuia la videoclipul postat inițial de Tyrese Gibson.