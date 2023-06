Manchester City încearcă tripla în acest sezon: Doar Inter Milano mai stă în calea ei în finala Champions League

Pep Guardiola și-a îndeplinit primele două obiective din acest sezon, a câștigat titlul și Cupa Angliei, dar marele său obiectiv este câștigarea Champions League. Va fi a doua finală de Champions League pentru Guardiola pe banca lui City, după cea pierdută în 2021 împotriva lui Chelsea. De această dată, City este însă mai pregătită ca oricând să lupte pentru trofeu.

Manchester City nu a avut emoții pentru a obține calificarea în finală, indiferent care a fost numele adversarului întâlnit. În grupe a defilat cu FC Copenhaga, FC Sevilla și Borussia Dortmund, iar în optimi a zdrobit-o pe Leipzig. Sferturile de finală au scos-o în cale pe Bayern Munchen, însă bavarezii nu au avut nicio șansă, în timp ce în semifinale a sosit revanșa contra celor de la Real Madrid.

Echipa probabilă a lui City este următoarea: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland.

Când vine vorba despre cotele la pariuri online fotbal, Manchester City este de departe văzută cu prima șansă. Are cota 1.22 să câștige trofeul la Unibet, față de 4.30 cât este cota celor de la Inter. Pentru un succes în timpul regulamentar, City are cota 1.45, egalul are cota 5.00, iar victoria lui Inter are cota 7.50. E de așteptat un meci în care City va forța din primele minute, iar pronosticul 1 pauză / 1 final are cota 2.10.

Inter e obișnuită cu meciurile cu miză

Chiar dacă în ultimii ani nu a mai ajuns în fazele superioare din Champions League, Inter este una dintre cele mai titrate echipe de pe continent. A câștigat acest trofeu de trei ori în istorie, ultima dată în 2010, când a învins-o în finală pe Bayern Munchen.

În faza grupelor, Inter s-a clasat pe locul doi într-o grupă cu Bayern Munchen, FC Barcelona și Viktoria Plzen, iar în optimi și sferturi a eliminat două echipe din Portugalia, FC Porto și Benfica Lisabona. În semifinale a venit duelul cu AC Milan, pe care trupa lui Simone Inzaghi l-a câștigat tur-retur și a obținut astfel prezența în finala de la Istanbul.

Echipa probabilă a lui Inter e următoarea: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko.

Avem un duel italo-britanic și în finala Conference League

Și în finala Conference League se vor întâlni echipe din Italia și Anglia. Confruntarea dintre Fiorentina și West Ham se va disputa miercuri, de la ora 22:00, la Praga, și pune față în față două dintre favoritele la câștigarea trofeului. Pentru a ajunge în acest punct, Fiorentina a terminat pe locul doi într-o grupă cu Istanbul Bașakșehir, Hearts și RFS, pentru ca apoi să le elimine pe Braga, Sivasspor, Lech Poznan și FC Basel. În schimb, West Ham nu a avut emoții în drumul spre finală. S-a distrat în grupa cu FCSB, Anderlecht și Silkeborg, iar apoi le-a scos din competiție pe AEK Larnaca, Gent și AZ Alkmaar.

Echipele probabile:

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Quarta, Milenković, Biraghi; Mandragora, Amrabat; González, Bonaventura, Ikoné; Cabral

West Ham: Aréola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Souček, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma

Privind cotele de pe Unibet putem observa că West Ham este ușor favorită și are 1.90 să câștige trofeul, față de 2.20 cât este cota Fiorentinei. West Ham are cota 2.60 să câștige în timpul regulamentar, egalul are cota 3.20, iar succesul Fiorentinei are cota 2.75.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment