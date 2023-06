Manchester City a câștigat Cupa Angliei. Victorie categorică a echipei lui Pep Guardiola, în fața rivalei Manchester United

Ilkay Gundogan, internaţionalul german de origine turcă, a înscris ambele goluri ale echipei învingătoare. Primul gol a fost marcat în doar 12 secunde de la startul jocului, în timp ce al doilea gol a venit după pauză, în minutul 51.

Golul marcat de Gundogan în primele 12 secunde de joc este considerat cel mai rapid gol din istoria finalelor Cupei Angliei. Bruno Fernandes, căpitanul echipei Manchester United, a marcat golul pentru echipa sa în minutul 33, transformând un penalty. Penalty-ul a fost acordat de arbitru după consultarea VAR, în urma unui henţ comis de Jack Grealish în careu.

00:12 – At 12 seconds, Ilkay Gundogan’s strike is the fastest ever goal in an #FACupFinal , beating Louis Saha’s previous record of 25 seconds in 2009. Lightning. pic.twitter.com/jNHzO5DdsZ

După ce a câştigat titlul de campioană a Angliei cu două săptămâni în urmă, Manchester City se află acum în fața oportunității de a realiza o performanță istorică – o triplă – în acest sezon. Aceasta ar putea fi realizată prin câștigarea finalei Ligii Campionilor împotriva echipei italiene Inter Milano, programată pe 10 iunie, la Istanbul.

Până în prezent, singurul club englez care a reușit să realizeze o astfel de triplă este Manchester United, în anul 1999, potrivit Agerpres.

La finalul partidei, în timpul bucuriei câștigării trofeului FA Cup alături de suporteri, camerele de filmat l-au surprins pe tehnicianul iberic în lacrimi, fericit pentru succesul echipei sale.

După succesul din finala FA Cup, Pep Guardiola a devenit al treilea antrenor din istoria fotbalului britanic care reușește să câștige FA Cup și Premier League în același sezon, de mai multe ori, alături de Arsene Wenger (1997-1998, 2001-2002) și Alex Ferguson (1993-1994, 1995-1996, 1998-1999).

3 – Pep Guardiola has become the third manager in English football to win the League and FA Cup double in multiple seasons (also 2018-19) after Arsene Wenger (1997-98 and 2001-02) and Alex Ferguson (1993-94, 1995-96 and 1998-99). Company. pic.twitter.com/6TTKYxKsLW

— OptaJoe (@OptaJoe) June 3, 2023