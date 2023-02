Mănâncă sănătos: iată care tipuri de carne sunt printre cele mai bune

Hamburgeri, hot dog și crochete de pui sunt câteva produse din carne 100% americane. Dar acestea nu sunt cele mai bune alegeri pentru carne. Nu trebuie să renunți la toată carnea pentru a fi sănătos. Proteinele bune pe care le obțineți din carne sunt utile. Carnea poate face parte dintr-o dietă sănătoasă, la fel cum o dietă sănătoasă poate fi și fără carne. Alegerea de a mânca sau nu carne este o decizie care vă aparține. Carnea, fie ea carne de porc sau carne curcan, este o sursă importantă de vitamine și minerale, cum ar fi vitamina B12 și fier.

Cele mai bune cărnuri sunt cele slabe

Consensul în rândul dieteticienilor este că ar trebui să alegeți bucăți din partea slabă a cărnii, fie că vorbim despre carne de porc sau carne curcan. Alegeți porții cu mai puțin de 10 grame de grăsimi totale și 4,5 grame sau mai puțin de grăsimi saturate. Se recomandă eliminarea excesului de grăsime sau a pielii, precum și prăjirea cărnii pentru a reduce conținutul de grăsimi saturate.

Carne curcan ușoară, fără piele

Curcanul este una dintre cele mai slabe proteine care este, de asemenea, o sursă excelentă de vitamina B6 și niacină. Acești nutrienți contribuie la susținerea sănătății inimii, digestiei, energiei, funcției cerebrale și a altor procese fiziologice. Deși nu sunt la fel de slabe ca alte părți, coapsele și picioarele sunt , de asemenea, o carne curcan bogată în fier. Fierul este esențial pentru metabolism și pentru sănătatea inimii, așa că lipsa de fier din alimentație ar putea duce la anemie. De aceea, mulți nutriționiști recomandă consumul de carne curcan.

Piept de pui fără piele

Păsările de curte sunt, de asemenea, o sursă excelentă de vitamina B6 și niacină, și acesta este doar începutul. Cercetările arată că joacă un rol pozitiv în menținerea unei greutăți sănătoase și a bunăstării generale, potrivit unui studiu publicat în Journal of Food and Nutrition Research. În plus, carnea albă este o sursă deosebit de bună de fosfor și riboflavină. Nu neglijați nici beneficiile cărnii negre. Carnea neagră este o sursă mai bună de zinc decât cea albă. Zincul activează enzimele responsabile de formarea materialului genetic (ADN și ARN) și este strâns implicat în creșterea celulară. Fără să mai lungim vorba, descoperă toate beneficiile zincului pentru sănătate.

Carne de porc: file sau pulpă

Tăieturile slabe de carne de porc sunt un adaos excelent la dieta oricărui consumator de carne. Carnea de porc este cea mai consumată carne din lume. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), cantitatea de carne de porc reprezintă peste 36% din consumul mondial de carne. Veți găsi tone de nutrienți în carnea de porc, inclusiv tiamină, vitamina B6, potasiu, riboflavină și multe altele. Nu vă feriți de ea. Consumul echilibrat de carne de porc poate fi chiar benefic. Amintiți-vă doar să o gătiți corespunzător, fără prăjeli sau adaos de grăsime și să alegeți bucăți slabe.

Friptură de vită, mușchi file și carne tocată de vită cu 95% de grăsime slabă

Carnea roșie are o reputație proastă, dar bucățile slabe de carne roșie pot face parte dintr-o dietă sănătoasă. Ca și alte tipuri de carne, carnea de vită este o sursă excelentă de proteine și nutrienți esențiali. Optați pentru carnea de vită hrănită cu iarbă, dacă este posibil, pentru a obține mai multă vitamina E și antioxidanți. De asemenea, asigurați-vă că evitați să ardeți sau să carbonizați carnea de vită – orice fel de carne, de fapt. Cercetările indică faptul că partea carbonizată poate crește riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer. Apropo, știați că atunci când nu mai mâncați carne roșie, organismul are un pH mai echilibrat? Da, consumul de carne roșie poate fi benefic pentru sănătatea noastră atunci când o consumăm echilibrat.