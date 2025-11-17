Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, trimis în judecată de DNA. Este acuzat de patru infracțiuni

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, Mădălin-Nicolae Pârâianu, pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu, în legătură cu achiziții supraevaluate de echipamente medicale și mobilier. În același dosar, au fost menționați și alți angajați ai spitalului, doi reprezentanți de firmă și trei societăți comerciale, iar prejudiciul estimat se ridică la peste 1 milion de lei.

Procurorii susțin că, între mai 2022 și ianuarie 2023, Mădălin-Nicolae Pârâianu, în calitate de manager al Spitalului de Pneumofiziologie Bacău, ar fi dispus achiziția unor echipamente și mobilier medical de la firme agreate.

Printre acestea se numără un aparat radiologic mobil, paturi, noptiere, vestiare metalice, precum și un sistem software și hardware, toate cumpărate la prețuri supraevaluate. Prejudiciul estimat în dauna spitalului se ridică la 1.093.730 de lei.

Procurorii susțin că Pârâianu Mădălin-Nicolae ar fi dispus achiziția unui aparat radiologic mobil în valoare de 593.810 lei și a 70 de paturi cu 70 de noptiere, în valoare totală de 245.000 lei, deși știa că subordonatul său, Pralea Doru-Ion, ar fi încălcat prevederile legale. Procedurile au fost realizate în baza unor înțelegeri anterioare cu furnizorii, iar ordonanțele de plată au fost semnate de manager.

În cazul aparatului radiologic, o altă ofertă, mai avantajoasă pentru spital, cu aproximativ 200.000 lei mai mică, a fost declarată „inacceptabilă”. Pentru paturi și noptiere, achiziția s-a făcut fără consultarea efectivă a minim trei oferte, contrar prevederilor legale.

Procurorii susțin că, între octombrie și decembrie 2022, Pârâianu Mădălin-Nicolae ar fi dispus achiziția a 40 de vestiare metalice de către Pralea Doru-Ion, la valoarea totală de 55.000 lei, considerată dezavantajoasă pentru spital și realizată cu încălcarea prevederilor legale.

Prejudiciul reținut în dauna Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, estimat la 1.093.730 lei, reprezintă suma plătită societăților comerciale pentru achizițiile presupus supraevaluate. Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii.