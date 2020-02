„Popeye” cel mai important om din cartelul condus de Pablo Escobar, „mâna lui dreaptă” a murit de cancer stomacal, scrie BBC.

Jhon Jairo Velásquez Vásquez poreclit „Popeye” a murit joi în sediul Institutului de Cancer din Bogota. Acesta a fost internat aici în noapte de Revelion, a primit îngrijiri și se afla sub tratament pentru a combate cancerul esofagian.

Cu mai mulți ani în urmă, Popeye a fost condamnat la închisoare pentru cele peste 300 de crime pe care și le-a însușit, majoritatea pornind de la ordinul lui pablo Escobar.

În anul 2005 Jhon Jairo Velásquez Vásquez a scris o carte în care vorbește despre perioada din viața sa când făcea parte din cartelul Medellín. Carte se numește „Surviving Pablo Escobar: ‘Popeye’ The Hitman, 23 Years and 3 Months in Prison” și prezintă viața din Medellín, legăturile de putere, influența oamenilor bogați și impactul pe care Pablo Escobar l-a avut.

