Mama lui Stefanos Tsitsipas, declarații surprinzătoare despre fosta iubită a tenismenului

Mama lui Stefanos Tsitsipas, Julia Salnikova, a vorbit deschis despre povestea de iubire dintre fiul ei și Paula Badosa, despre care spune că a fost „o relație interesantă”. Totuși, Salnikova nu a ascuns faptul că, încă din primele luni, legătura dintre cei doi sportivi de top a fost una complicată, presiunea carierei și ritmul lor de viață punându-i constant la încercare, relatează Mirror.

Julia Salnikova a confirmat că ruptura dintre fiul ei și Paula Badosa a cântărit greu afectându-i performanțele din circuite. Potrivit ei, perioada post-despărțire „nu a fost deloc ușoară”, iar impactul emoțional s-a resimțit direct în performanțele lui sportive.

Una dintre marile dificultăți ținea de distanța inevitabilă dintre ei: doi jucători profesioniști mereu pe drumuri, cu programe încărcate și puține momente de respiro. În aceste condiții, spune Julia Salnikova, era aproape imposibil să construiască „o relație normală, liniștită, de zi cu zi”, ceea ce a alimentat stresul constant.

Relația lor a început într-un moment vulnerabil pentru amândoi, marcați de accidentări serioase și dureri persistente. Mama tenismenului a subliniat că Paula Badosa era complet oprită din activitate din cauza unei afecțiuni la spate chiar atunci când au decis să fie împreună, „un pas neinspirat care a pus de la început relația la încercare”.

Julia Salnikova, fostă jucătoare de tenis, a vorbit despre reacția puternic emoțională a fiului ei, recunoscând că nu se aștepta ca un sportiv profesionist să fie atât de vulnerabil în fața unei probleme personale.

Dacă inițial credea că un bărbat de performanță nu ar trebui să cedeze în fața sentimentelor, experiența i-a demonstrat contrariul: Stefanos Tsitsipas a resimțit profund ruptura trăită.

Relația intens mediatizată dintre Tsitsipas și Paula Badosa, cunoscută publicului sub numele de „Tsitsidosa”, a ieșit la lumină în timpul turneului de la Roland Garros, în 2023. Cei doi au trecut printr-o despărțire scurtă, urmată de o împăcare fulgerătoare ce a durat doar trei săptămâni, pentru ca în cele din urmă să își spună adio definitiv în iunie 2025.

Anul 2025 a fost unul foarte dificil pentru Stefanos Tsitsipas, nu doar pe teren, ci și în plan personal. Problemele personale s-au suprapus cu o perioadă complicată în cariera sa, marcată de probleme fizice și de o accidentare la spate care i-a afectat cariera. În premieră din 2018, grecul a încheiat sezonul în afara Top 30 ATP, semn că forma sa a scăzut semnificativ.

Și pentru Paula Badosa, 2025 a fost un an plin de provocări. Jucătoarea spaniolă, care s-a descris recent ca fiind „sexy” și „singură”, s-a confruntat cu multiple accidentări și nu a reușit să cucerească niciun titlu. Problemele persistente la spate, existente înaintea relației, au complicat atât viața personală, cât și performanțele sportive, transformând sezonul într-unul frustrant și greu de gestionat.