Politica Maia Sandu: Republica Moldova vrea pace, dar se va apăra, la nevoie







Moldovenii doresc pace, dar dacă vor fi atacați de regimul Putin, țara se va apăra, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în primul interviul luat de youtuberul și fostul jurnalist sportiv rus Iuri Dud.

Ucraina sau Rusia? Maia Sandu: Pacea!

Întrebată pe cine sprijină, de fapt, moldovenii dintre Ucraina și Rusia și dacă există sau nu un consens în societatea moldovenească cu privire la război, Maia Sandu a răspuns că marea majoritate a moldovenilor sunt pentru pace, lucru demonstrat de primirea călduroasă a refugiaților ucraineni.

„Vreau să vă spun că întreaga noastră societate a ajutat refugiații ucraineni. Aproape un milion de refugiați ucraineni au trecut prin Republica Moldova. Este mult pentru o țară cu 2,6 milioane de oameni. Unii au stat câteva zile, alții au stat câteva săptămâni sau câteva luni. Acum avem aproximativ 100 de mii de refugiați ucraineni”, a spus șefa statului.

„Nu există întrebări aici, există unitatea țării noastre. Moldovenii sunt oameni pașnici și majoritatea oamenilor sunt împotriva acestui război. Da, puteți găsi mai mulți oameni care cred în propaganda de la Kremlin. Dar Moldova este o țară pașnică, moldovenii vor pace, nu război. Și asta ne ajută să menținem stabilitatea și pacea în țara noastră.”

Maia Sandu demontează propaganda despre Transnistria

Iuri Dud a întrebat-o pe Maia Sandu și dacă Ucraina s-a oferit să ajute, prin mijloace militare, la rezolvarea problemei transnistrene.

„Moldova nu a primit niciodată oferte de la Kiev pentru a ajuta la rezolvarea problemei transnistrene prin mijloace militare. Iar Chișinăul nu ar fi de acord cu astfel de propuneri, întrucât autoritățile sunt angajate într-o soluție exclusiv pașnică.

Nu au existat niciodată declarații oficiale. Citim doar ce au spus unii în mass-media. Niciodată nu a existat o astfel de propunere oficial, vă spun cu toată responsabilitatea. Și neoficial nu am primit niciodată astfel de propuneri .

Întotdeauna am spus și vom continua să spunem că, pentru noi, o soluție a conflictului transnistrean este posibilă doar prin mijloace pașnice. Nu vom fi de acord cu acest lucru prin mijloace militare, doar prin mijloace pașnice, pacea este foarte importantă pentru noi”, i-a răspuns președinta Republicii Moldova.

Moldova vrea pace, dar se va apăra de o invazie a regimului Putin

Jurnalistul rus a vrut să știe și dacă, în cazul unei invazii a regimului Putin în Republica Moldova, țara sa ve apăra. MaiaSandu a răspuns că prioritatea este evitarea unui conflict.

„În primul rând, planul este de a asigura securitatea, pentru că Uniunea Europeană este un proiect de pace. Dar conform Constituției, trebuie să facem totul pentru a menține pacea și a asigura siguranța cetățenilor noștri, de aceea avem o armată, un sector de apărare și de aceea facem aceste investiții.

Dar sperăm cu adevărat că acest război se va termina curând și vom putea face investiții în economie și în alte sectoare, să nu fim în această situație în care trebuie să investim din ce în ce mai mult în apărare.

Ne vom apăra cu siguranță țara.”

Maia Sandu despre blocarea canalelor de propagandă putinistă

A urmat o întrebare provocatoare a jurnalistului rus cu privire la instituțiile media care difuzează propaganda regimului Putin, blocate în Moldova.

„Când vorbesc despre blocarea presei în Moldova și cenzură, de multe ori nu menționează ce fel de surse sunt. În cazurile de canale și site-uri blocate, vorbim despre «media de dezinformare în masă»”, a răspuns Maia Sandu, care a explicat că instituțiile repective au încălcat legea în mod repetat, au primit finanțare ilegală și au difuzat propagandă rusă, iar statul a fost obligat să ia măsuri.

Președinta a spus că, în aceste cazuri, nu este vorba despre democrație, ci despre corupție, așa că e necesar să se distingă clară între cei care respectă legea și cei care o încalcă. Ea a explicat că activitatea unor astfel de canale face parte din războiul hibrid al regimului Putin împotriva Moldovei şi sunt încercări de destabilizare a ţării .

De exemplu, propagandiștii lui Putin au încercat să introducă ilegal în Republica Moldova circa 1 milion de dolari, de la Moscova, pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și activități de propagandă.

Maia Sandu: Propaganda e corupție, nu democrație

„Toate aceste lucruri se întâmplă să destabilizeze. Aceasta nu este democrație, este corupție. Trebuie să facem o distincție clară între ceea ce se poate face și ceea ce este ilegal. Și toată lumea trebuie să respecte legea. (...)

Dacă credeți că aceste programe au fost anulate pentru că au criticat guvernul, vă sugerez să vă uitați la alte canale. Și veți vedea cât de multe critici sunt. Și puteți discuta cu reprezentanții presei libere, care la nivel regional pot demonstra că sunt mass-media libere. (...)

Întrebarea nu este dacă [sunt] criticată sau nu. E normal să fii criticat. Nu este normal când este ilegal. Când banii care au fost furați de la acest popor sunt folosiți pentru a dezinforma”, i-a spus Maia Sandu jurnalistului rus.

Președinta a mai explicat că blocarea presei ruse în Moldova face parte din sancțiunile UE în acest domeniu și că blocarea instituțiilor media care promovează războiul Rusiei în Ucraina nu poate fi considerată cenzură.

Sărăcia și statul capturat

Întrebată de ce este Republica Moldova o țară săracă, Maia Sandu a răspuns: „Corupția este una dintre aceste explicații. Nu am putut crea un stat puternic; am avut chiar și funcționari corupți în fruntea statului. Am vorbit despre un grup, despre un alt grup, despre dacă le respectăm sau nu drepturile”.

„Vreau să spun că este o problemă foarte mare pentru democrație corupția. Și acești oameni corupți vor să folosească democrația și apoi să vină la putere și să distrugă această democrație.

Am văzut asta deja când am avut un stat capturat. Prin urmare, trebuie să rezolvăm această problemă, trebuie nu numai să arătăm rezultatele, ci și să păstrăm ceea ce avem. Nu putem permite acestor grupuri corupte să revină la putere și să ne distrugă democrația”, a mai spus Maia Sandu.

De ce nu e Evghenia Guțul în Guverm și de ce nu se întâlnește Maia Sandu cu Putin

Întrebată de ce șefa Găgăuziei, Evghenia Guțul, nu este primită în Guvernul Republicii Moldova, Maia Sandu a explicat că împotriva acesteia este deschis un dosar penal și nu va fi numită până când ancheta nu este finalizată. „Ea reprezintă un grup corupt (cu referire la grupul de politicieni pro-Putin din jurul condamnatului fugar Ilan Șor). Ea nu reprezintă poporul găgăuz. Nu cred că astfel de oameni pot fi în guvern. Acest lucru este împotriva intereselor țării noastre și este un risc pentru securitatea statului nostru”, a încheiat șefa statului.

Întrebată de ce nu s-a întâlnit niciodată cu Vladimir Putin, Maia Sandu a spus că, înainte de război, nu era nimic special de discutat și că toate problemele au fost rezolvate la nivelul interacțiunii dintre guverne. Iar după începutul invaziei din Ucraina, o astfel de întâlnire este practic imposibilă. Președinta a explicat că, din partea lui Putin și a Kremlinului, oficialii transmit semnale clare de lipsă de respect față de Republica Moldova, fiind făcute chiar declarații potrivit cărora „Moldova nu există”.

„Apărăm interesele cetățenilor noștri și mergem mereu din interesele cetățenilor noștri, ne dorim să avem relații bune cu toată lumea. Dar cu cei care nu ne respectă, care încep războaie, care nu respectă integritatea teritorială a altor țări, desigur, este imposibil să avem relații bune cu astfel de oameni”, a spus Sandu. Despre cauzele sărăciei în țară