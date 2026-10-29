Republica Moldova. Doi membri ai așa-numitului legislativ separatist de la Tiraspol și o altă persoană au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, în urma unor decrete semnate pe 29 octombrie de Maia Sandu. Iurie Cara și Andrei Safonov sunt acuzați că au participat la acțiuni anticonstituționale, promovează ideologia „lumii ruse” și susțin prezența militară a Federației Ruse pe teritoriul țării. În cazul lui Serghei Verdeș, autoritățile invocă încălcări ale procedurii de obținere a cetățeniei.

Potrivit Președinției Republicii Moldova, Iurie Cara și Andrei Safonov fac parte din structurile legislative ale regimului separatist de la Tiraspol. Autoritățile susțin că cei doi au participat la adoptarea unor acte considerate anticonstituționale. Lucru care afectează drepturile cetățenilor Republicii Moldova din regiunea transnistreană.

De asemenea, aceștia sunt acuzați că promovează ideologia „lumii ruse” și susțin menținerea prezenței militare ilegale a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova.

Decizia de retragere a cetățeniei a fost formalizată prin decrete prezidențiale semnate pe 29 octombrie. Măsura este justificată de autorități prin prevederile Legii cetățeniei, care permit retragerea acesteia în anumite situații grave ce prejudiciază interesele statului.

Cea de-a treia persoană vizată este Serghei Verdeș. Potrivit Președinției, acesta ar fi obținut cetățenia Republicii Moldova fără respectarea procedurii legale.

Instituția prezidențială precizează că acordarea cetățeniei s-ar fi făcut în pofida avizului negativ emis de SIS.

În acest caz, retragerea cetățeniei are la bază prevederile legale referitoare la dobândirea acesteia prin eludarea normelor în vigoare.

Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, în baza constatărilor Serviciului de Informații și Securitate.

Andrei Safonov este cunoscut și pentru comentariile și postările sale despre situația politică și energetică din Republica Moldova. În 2025, portalul Stopfals.md a publicat o analiză în care a documentat mai multe afirmații false atribuite acestuia, inclusiv referitoare la criza energetică din regiunea transnistreană.

Potrivit analizei, Safonov a publicat mesaje alarmiste despre presupuse planuri de anexare a regiunii. De asemenea a răspândit afirmații potrivit cărora autoritățile de la Chișinău și-ar fi însușit o parte din ajutorul financiar oferit de Uniunea Europeană pentru locuitorii din stânga Nistrului.

Acesta a susținut, de asemenea, narațiunea potrivit căreia România, Republica Moldova și statele occidentale ar folosi criza energetică pentru a prelua controlul asupra regiunii transnistrene.

Stopfals.md a arătat că postările lui Safonov sunt distribuite pe rețele sociale și preluate de canale de Telegram și publicații care promovează frecvent mesaje favorabile Kremlinului.

În timpul crizei energetice din 2025, Safonov a criticat autoritățile de la Chișinău și partenerii occidentali. Acesta a susținut poziția Federației Ruse, potrivit analizei publicate de portalul de verificare a informațiilor.

Președinția Republicii Moldova precizează că retragerea cetățeniei s-a făcut în temeiul Legii cetățeniei, care reglementează situațiile în care această măsură poate fi aplicată.

În cazul faptelor care prejudiciază interesele statului, legea prevede posibilitatea retragerii cetățeniei în condițiile stabilite de legislație. Un alt temei îl constituie dobândirea cetățeniei prin încălcarea normelor legale.

Autoritățile afirmă că vor continua să acționeze pentru protejarea ordinii constituționale și a interesului național.