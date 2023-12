Maia Sandu a inaugurat Forumul CinemaHora 2024

Maia Sandu, liderul din Republica Moldova, a participat, sâmbătă, la deschiderea Forumului CinemaHora 2024, care reunește, în premieră, realizatori de filme din 20 de țări europene. Potrivit unui comunicat al Președinției, șeful statului a apreciat evoluția cinematografiei moldovenești din ultimii ani și a declarat că statul va susține în continuare industria cinematografică locală.

De asemenea, în cadrul evenimentului, Maia Sandu a subliniat că „suntem mândri de recunoașterea internațională a regizorilor noștri și că publicul local apreciază din ce în ce mai mult filmele produse în Republica Moldova”.

Maia Sandu i-a îndemnat pe realizatorii de film din Republica Moldova și pe cei internaționali să colaboreze în coproducții care să relateze despre vremurile dificile când ne confruntăm cu un război la hotar, conform deschide.md.

Vineri, Preşedinta Maia Sandu a anunţat o petrecere de zile mari în curtea Preşedinţiei, prilejuită de începerea negocierilor de aderarea la Uniunea Europeană.

Maia Sandu, invită toți cetățenii să sărbătorească Moldova Europeană în cadrul unui eveniment festiv duminică, 17 decembrie, în curtea Președinției.

Astfel, Deschiderea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi sărbătorită la Chișinău.

„Să ne bucurăm împreună de un pas istoric pentru destinul țării noastre. Am reușit să obținem încrederea Uniunii Europene. Am păstrat unitatea și am muncit cu toții foarte mult pentru ca Moldova să câștige șansa unui viitor mai bun pentru toți cetățenii”, a anunţat Maia Sandu.

Șefa statului îndeamnă toate instituțiile, toți partenerii de dezvoltare, toți antreprenorii din Moldova să vorbească despre integrarea europeană, să promoveze parcursul nostru european și, împreună, să transforme întreaga Moldovă într-un stat european.

Evenimentul respectiv va avea loc duminică, pe 17 decembrie, la ora 14:00, în curtea Președinției.