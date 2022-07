Sursa: Arhiva EVZ

„Mai rău decât în abatoare”. Cum au reacționat șapte influenceri români la experimentele făcute pe animale în UE

Asociația F.R.E.E. (Freedom and Respect for Every Earthling) lansează împreună cu șapte influenceri din România un videoclip prin care își doresc să strângă cât mai multe semnături pentru Inițiativa Cetățenească Europeană împotriva testării pe animale în UE.