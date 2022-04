Mai mulți influenceri ruși și-au distrus gențile Chanel din cauza sancțiunilor aplicate

Femeile își taie gențile Chanel

Bonya este doar unul dintre câțiva influenceri ruși care s-au filmat tăindu-și gențile Chanel – toate făcute în semn de protest față de interdicția de a cumpăra produse de la brandul francez de lux. După ce și-a închis magazinele din Rusia, Chanel a încetat să-și vândă produsele persoanelor care intenționează să le ducă în țară, o mișcare de care unii clienți ruși s-au plâns că sunt anti-ruși. Mai mulți influenceri ruși au acuzat brandul de „rusofobie”.

Prezentatoarea TV și actrița Marina Ermoshkina, care are 299.000 de urmăritori pe Instagram, a folosit foarfece de grădină pentru a tăia o geantă de mână gri închis. „Nici o geantă, nici un singur lucru nu merită dragostea mea față de Patria mea. Nu merită respectul meu pentru mine însămi. Sunt împotriva rusofobiei, sunt împotriva unui brand care susține rusofobia”, a scris ea potrivit Business Insider.

„Chanel este doar un accesoriu. Un accesoriu care la un moment dat a decis să umilească oamenii, compatrioții mei, au decis să discrimineze oamenii pe baza naționalității, pe care nu o voi tolera. La urma urmei, principalul sunt principiile, și nu ceea ce este în mâinile tale, ci ceea ce este în tine”, a adăugat ea.

DJ Katya Guseva, care are 587.000 de urmăritori pe Instagram, a spus că a urmat exemplul lui Ermoshkina când și-a tăiat și geanta neagră Chanel cu foarfeca. „Întotdeauna am visat că o geantă Chanel va apărea în garderoba mea și s-a întâmplat anul trecut”, a scris ea. „Dar după ce am aflat despre politica mărcii față de ruși, am decis să scot aceste genți din viața mea de zi cu zi până când situația se va schimba”.

„Sunt împotriva rusofobiei, sunt împotriva brand-ului care susține rusofobia și discriminarea femeilor pe criterii de naționalitate. Noi, fetele rusoaice, suntem frumoase indiferent dacă avem sau nu o geantă Chanel”, a continuat ea.

Reacția reprezentanților Chanel

Influencerii au primit sprijin din partea fanilor lor, dar și comentarii de la oameni care i-au acuzat că fac un scandal dintr-un accesoriu în contextul conflictului din Ucraina. Într-o declarație trimisă marți lui Insider, un reprezentant al Chanel a spus că marca respectă „toate legile” care sunt aplicabile operațiunilor și angajaților săi, inclusiv sancțiunile comerciale.

„De aceea am derulat un proces pentru a le cere clienților pentru care nu cunoaștem reședința principală să confirme că articolele pe care le cumpără nu vor fi folosite în Rusia”, a spus reprezentantul. „Recunoaștem că acest proces de parcurgere a legii a provocat dezamăgire unora dintre clienții noștri. În prezent lucrăm la îmbunătățirea acestei abordări și ne cerem scuze pentru orice neînțelegere”, au adăugat reprezentanții brand-ului de lux.