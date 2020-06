Unitățile sunt monitorizate „prin mandatul de mecanism național de prevenție a torturii”. Astfel, managerilor li se cere să trimită documente privind numărul de pacienți, datele fiecăruia dintre ei și modul în care au fost tratați.

Spitalele au fost sfătuite să afișeze pliante speciale în spațiile de circulație în care cetățenii și angajații sunt informați că acel spital este monitorizat prin acest mecanism național, iar managerilor li se aduce la cunoștință faptul că sunt asimilate spitalele cu centre de detenție.

„Din punctul de vedere al chirurgului nu pot înțelege cum spitalul devine un centru de detenție, cum tratamentul aplicat este o tortură, cum cei care s-au luptat trei luni de zile cu virusul și au salvat vieți par a suporta o anchetă. Din punctul de vedere al ministrului Sănătății mă voi informa dacă din punct de vedere legal este vreun suport pentru ce se întâmplă acum”, a declarat Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, la Digi 24.

El a spus că va consulta un jurist pentru a afla dacă decizia Avocatului Poporului are și o bază legală.

„Nu este normal ca după o perioadă grea vine cineva să îți pună un stigmat de centru de detenție, iar tratamentul sub suportul torturii. Asta am înțeles. Vreau să consult un jurist, un drept internațional să văd ce convenție poate transforma un spital într-un centru de detenție, iar tratamentul în tortură, iar noi acum trebuie să combatem acea tortură. Vreau ca unitățile sanitare să tragă un semnal de alarmă către Ministerul Sănătății. Nu am primit sesizări de rele tratamente. Au fost solicitări ale pacienților asimptomatici de a fi externați, dar de tratament agresiv nu am avut”, a spus ministrul, care a mai afirmat:

„Nu am văzut condiții de rele tratamente, în schimb am văzut doctori cu mâinile goale care salvau pacienți, am văzut secții întregi, terapii întregi care nu s-au gândit că poate peste două luni cineva va veni să ceară niște documente pentru a evidenția o tortură.”