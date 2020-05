Românca Alexandru Cadanțu (30 de ani, locul 292 în ierarhia mondială), jucătoare de tenis, a vorbit despre mafia pariurilor, care se implică în influențarea rezultatelor sportive. În emisiunea GSP Live, Cadanțu a recunoscut că a fost contactată de persoane dubioase. Ea a precizat că fetele sunt mai greu de corupt decât băieții, pentru că sunt mai conștiincioase.

Despre ea a spus că nu ar putea să mimeze vreodată tenisul și mai bine nu ar intra în teren decât să facă un blat.

„Da, am primit propuneri. Nu multe, dar au fost. Din start am refuzat, nu văd cum aș putea să fac asta. Eu, atunci când mă duc pe teren, vreau să dau totul ca să câștig. Întâmplător eram accidentată când am primit o propunere și am zis că nu pot să fac asta. Ori mă duc și încerc să fac ce pot, ori ies din teren. Nu concep așa ceva. Se întâmplă mai ales la turneele mici. Băieții fac în general asta, fetele sunt mult mai conștiincioase, serioase. E mai greu la fete. Dar depinde de fiecare”, a afirmat sportiva.

Și Alexandra Cadanțu a fost amenințată pe rețelele de socializare, de oameni care au fost nemulțumiți de rezultatele obținute de româncă la unele partide.

„Primesc (n.r. – amenințări), cred că toți primesc de fapt, după fiecare meci. Și dacă îl câștig, și dacă îl pierd. Am facebook-ul plin, blochez de fiecare dată, dar mereu apare cineva care să scrie o telenovelă întreagă, despre ce părere are el, cum să joc eu tenis. Câteodată mai răspund, când mi se pare total aberant ce scrie.”

Alexandra Cadanțu a ocupat cea mai bună poziție a carierei, în anul 2014, atunci când jucătoarea de tenis „tricoloră” a ajuns pe locul 59 în ierarhia mondială. A câștigat până acum un singur turneu WTA, în 2014, la București, performanța fiind realizată alături de Elena Bogdan. În ITF, românca și-a trecut în palmares nouă trofee.