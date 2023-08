MAE „condamnă ferm” atacurile Rusiei asupra porturilor dunărene

Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, reacționează la atacurile lansate de ruși asupra unor porturi ucrainene de pe Dunăre. Aceasta acuză Rusia că pune în pericol securitatea alimentară globală.

I strongly condemn the continued RU attacks on innocent people, civilian infrastructure, including grain silos in 🇺🇦 ports of #Reni & #Ismail. By these flagrant violations of int’l law RU continues to jeopardize 🌍 food security & the safety of navigation in the Black Sea.

— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) August 16, 2023