Războiul din Ucraina, ziua 538. Dronele ruseşti amenință gurile Dunării

UPDATE. Guvernatorul regiunii Odesa de sud, Oleh Kiper, le-a cerut locuitorilor din districtul Izmail să se adăpostească în jurul orei 1:30 şi a anulat alerta de raid aerian o oră mai târziu. Grupurile de pe reţelele de socializare au raportat că au auzit sistemele de apărare antiaeriană trăgând în zona de lângă două porturi dunărene, Izmail şi Reni.

Porturile dunărene ale Ucrainei au reprezentat aproximativ un sfert din exporturile de cereale înainte ca Rusia să se retragă dintr-un acord susţinut de ONU pentru a asigura trecerea în siguranţă a exportului de cereale ucrainene prin Marea Neagră.

De atunci, acestea au devenit principala rută de ieşire, cu cereale trimise pe şlepuri către portul românesc Constanţa, pentru a fi expediate mai departe. Atacul rusesc la începutul lunii august asupra portului Izmail a dus la creşterea preţurilor la alimente la nivel mondial, potirivt Mediafax.

Ştirea iniţială: În jurul orei locale 8.30, forțele ruse au declanșat un atac aerian asupra satului Pivnichne, situat în apropierea orașului Torețk, în regiunea Donețk.

Un bărbat de 52 de ani și o femeie de 78 de ani au suferit răniri în urma unui bombardament cu bombe aeriene de tip FAB-250, conform informațiilor furnizate de Parchetul din regiunea Donețk.

Ulterior, câteva ore mai târziu, Rusia a atacat cu bombe satul Yampil și orașul Siversk, rezultând decesul a doi bărbați în vârstă de 45, respectiv 70 de ani, conform declarațiilor procurorilor. De asemenea, trei femei au fost rănite în urma atacului de artilerie.

Andriy Yermak, șeful cancelariei președintelui ucrainean, a relatat că Volodimir Zelenski și echipa sa au purtat o „discuție sinceră” cu privire la starea de pe linia frontului sud în timpul vizitei lor de marți în regiunea Zaporojie

Zelenski a avut întâlniri cu generalul Oleksandr Tarnavskyi, comandantul grupului operațional și strategic de trupe Tavria, și cu diverse unități, inclusiv Brigada a 3-a operațională.

South of Ukraine. Together with President and the team met with our soldiers today. Had a frank conversation about the situation at the frontline as well as needs and current issues with our heroes.

It is a great honor for me to be here. pic.twitter.com/aROC5JncUY

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 15, 2023