22 februarie

Mă simt mândru și onorat de ucenicii mei. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Dacă v-aţi născut astăzi, poate aveţi ceva în comun cu : George Washington, Frederich Chopin, Edward Kennedy, Arthur Schopenhauer, Heinrich Rudolf Hertz, August Bebel, Kyle MacLachlan, Luis Bunuel, Giulitta Masina, Nikki Lauda, Drew Barrimore, Tudor Muşatescu, Gyorgy Kovacs, Grigore Alexandrescu – personalităţi născute pe 22 februarie. Multe, nu-i așa?

În calendarul creştin-ortodox este Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia. Și Sfinţii Atanasie, Talasie şi Limneu. Nimic în „Kalendar”.

Doamnelor și domnilor, am reuşit să citesc toată corespondenţa şi NU am răspuns celor care m-au întrebat câte ceva, sau mi-au cerut sfatul. Am făcut vreo două excepții, pe câțiva dintre domniile voastre cred că v-am supărat, v-am bruscat, îmi cer iertare, dar prostia trebuie sancționată. Sunteți ”oglinzi”, nu gândiți cu creierașul propriu, nu aveți păreri originale, nu reușiți să condensați problema într-o frază. Îmi trimiteți la nesfârșit adresele unor articole care vi s-au părut interesante. Se strâng sute, dacă nu mii. Chiar credeți că la mine ziua este de 200 de ore? Dar părerea domniilor voastre unde este? Oglinzi…

Celorlalţi, care îmi cer horoscoape personale, consultaţii profesionale, sfaturi de compatibilitatea cuplului, să le ghicesc la pariuri şi la loto, îmi pare rău! Am spus în repetate rânduri că nu fac horoscoape pe bani, pentru public. Am trecut de mult de nivelul acela. O să primiţi un răspuns negativ, niciun răspuns sau, poate, un răspuns convenţional de la rudele mele care mă ajută: doctorul în filozofie şi medicină Ana Racoveanu, din Brazilia, Diana Hakim, psiholog specializat, Damian Hunter, specialist IT, toţi din State şi Cristina Toader, psihoterapeut și astrolog, din “cetatea luminilor“, de la Paris.

Le mulţumesc mult, din suflet, încă odată, pentru ajutorul lor şi mă gândesc, mă mir, de fapt, ce îi face să stea lângă mine de atâţia ani de zile, neplătiţi, uneori ignoraţi şi deseori ciufuliţi, că nu au făcut aia, sau aialaltă! Dar îi iubesc mult, ca pe copiii mei şi probabil că sentimentul este reciproc!

Mă uit la ei cu mândrie, au crescut bine, au crescut drept, chiar dacă au fost nevoiţi să plece din ţară. De fapt nu mai am rude, fini, nepoţi, în România. În curând, nici prieteni! Se pare că cea mai dreaptă şi sigură cale să pleci din ţară este să te cunune, sau să te boteze subsemnatul și iubita mea soție!

Mi se încălzeşte inima când mă uit la cele aproape cincizeci de perechi, finii mei şi ai soţiei mele. Dar, niciunul nu mai este în România. De mai mulți ani de zile masa mea rămâne pustie de Crăciun și de Sf.Paști, fără fini și nepoți.

Mă tot întrebaţi ce mai caut în România! Să știți că nu sunt țări unde umblă cățeii cu covrigi în coadă! Slavă Domnului, am bătut lumea, poate ca nimeni altul, am trecut prin aventuri pe care mi-e teamă să le povestesc, că nu o să mă credeți. Am plecat din România, cum să nu. Am plecat de 107 ori din țară și tot de 107 ori m-am întors. Odată au trecut și patru ani între plecare și întoarcere. ”Fie pâinea cât de rea, mai bună-i în țara mea!”

Îmi știu familia din secolul XVIII, de atunci avem înscrisuri, de la Marele Clucer Dimitrie Ștefănescu și Safta Krețuleasca, soția sa. Niciun Ștefănescu nu a emigrat, nu a ”fugit” din țară. Unii au studiat la Paris, sau Berlin și s-au întors în țară. Unchiul Victor a fost cu caiacele pe Nil și doctor al lui Fidel Castro, dar s-a întors în țară. Tata a fot invitat de British Museum și a primit o ofertă foarte avantajoasă, dar s-a întors în țară. Fratele cel mic al tatei, Alexandru, a bătut Africa și a făcut minuni cu agronomia lui. S-a întors, ca toți ai mei. Eu am fost în 54 de țari în 15 ani de zile. Sunt în țara mea!

Există o Românie într-adevăr eternă, cu propriile ei interese, mereu aceleași, care nu trebuie confundată cu sistemele politice și cu dictatorii vremelnici. Familia mea a slujit întotdeauna acea Românie, Țara Românească, nu pe vodă, guvernul, sau regimul politic. Poate de aceea s-au făcut mulți dintre ai noștri istorici și arhivari, să nu lase lucrurile acestea importante, înscrisurile țării, să rămână pe mâini nevrednice, sau neprietene. Să ”fugi din țară” era, în familia mea ceva rușinos și de condamnat. Îți lăsai familia, proprietățile, răspunderea ta față de familie, prieteni și țară! Bun, muncitul în străinătate este altceva, onorabil și folositor, și eu am muncit, dar m-am întors. Sunt un ”înapoiat”, nu?

Am avut și eu momentele mele de cumpănă. Oricine altcineva ar fi acceptat, erau oferte care nu pot fi refuzate! Poate v-am povestit de ele. Nu mai repet…

Dacă mă mai întrebați de ce nu am plecat din țară, e greu să mă fac înțeles, este vorba de o ”boală grea, patriotism se cheamă” vorba lui Bălcescu – o să răspund că sunt prost, nu ştiu, după o filă de calendar de perete: “Fii prost când o cere împrejurarea; a ştii să simulezi prostia când trebuie, este cea mai mare înţelepciune“ a spus Cato cel Bătrân!

Trece repede timpul, parcă din ce în ce mai repede, parcă ar cădea într-o gaură neagră. Așa că nu o să mai amân, Mercur a revenit în mișcare directă, ca să vă spun că am câțiva ucenici. Două duzini, 23, mai precis, dar nu numărul contează, ci calitatea. De zece ani, de când scriu aici, la EVZ s-au strâns o mulțime de oameni pe lângă mine.

Câțiva au rămas, mai mult, au vrut să învețe câte ceva de la mine. Astrologie, dar și arta de a trăi corect, onorabil și… normal! Doar trei sunt din România, dar este de înțeles, nimeni nu este profet în țara lui! Anul acesta, de la început, i-am pus la încercare. Canonul tăcerii, le-am spus să stea departe de mine, să nu-mi mai scrie. Am fost destul de dur cu unii, ba chiar cu toți. De la începutul anului. La început, ca niște copii cuminți, m-au ascultat, pe toți pot să-i consider că sunt copii, fete și băieți, age before beauty. Apoi timid, emailuri scurte, apoi tot mai stufoase, toți, dar chiar toți, au început să scrie, să comunice, chiar dacă nu le răspundeam material. Pentru că sunt și alte feluri de comunicare…

Ceea ce doream să vă spun este că mă simt mândru și onorat de ucenicii mei, nimic din ceea ce știu și știu că știu, nu o să se piardă! Au trecut peste vanitate și mândria deșartă, au considerat că ceea ce am să le spun și nu le-am spus încă, este mai important decât fasoanele artificiale sociale. Și cu toate că îi respingeam, au revenit, pentru că era important pentru ei! Respingerea sau alungarea ucenicilor este o tehnică veche de verificare a motivației sau a tenacității. Pe fapt cei 23 au rămas din câteva sute, care au renunțat, din vanitate, deșărtăciune, sau prostie. Oricum și din cei 23 mai trebuie să operez o triere…

Chiar nu știu ce să fac în noaptea asta! Nu am chef de filme, cărți, Skype, sau Dimineața Astrologilor. Nu am făcut focul, este cald în casă, INM nu mai dă timpul probabil ci exagerarea probabilă. Probabil că o să deschid Biblia, acolo găsești răspunsuri la toate întrebările și la toate supărările. Sunt prost… dar măcar știu unde să găsesc Lumina!

Cățelușele au reușit să omoare o pernă, din cele vechi, și au umplut casa de fulgi, acum au obosit și s-au culcat – unde credeți, în patul meu, obraznicele mici! O să fac puțină militărie cu ele, nu știți ce mutrișoare vinovate fac când le reproșez ceva, pun capul în pământ și codițele între lăbuțele din spate. Mâine, sau mai bine niciodată, sunt niște animăluțe nevinovate, măcar pe ele să le răsfăț. Poate o să mă culc mai devreme? Bună întrebare!

În explorarea orașului meu din vis, am ajuns în zona comercială, sunt curios dacă Vineri, Moartea mea tânără și sexy, ca orice femeie frumoasă, o să vrea să-și cumpere ceva! Și ce, anume. Sigur că mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 22 februarie 2021

BERBEC Nu rata ocaziile de astăzi din cauza încăpăţănării sau a grabei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere, dar să nu te implici total. Limitează-te doar la activităţile de rutină. Repet, limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sentimentale sunt bine aspectate. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, fie la serviciu, fie la piaţă, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul.

TAUR Dacă este vorba de ceva important, atunci astăzi este ziua favorabilă. Mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent, totul poate fi în parametri normali. Ziua de astăzi poate fi un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o convorbire importantă, atunci astăzi este ziua. Ceva se poate întâmplă – mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent, totul este foarte bine. Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile.

GEMENI Gândirea strategică şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Astăzi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul sentimental. Eşti intr-o usoara pierdere de energie. Supravegheaza-ti sanatatea si in special alimentatia. Mancarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din planete iti pot reface vitalitatea! Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu, sau la şcoală, sau unde munceşti sau înveţi. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii şi părinţii. Deci, este momentul sa-ti faci prieteni in cadrul activitatii profesionale, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie de sprijinul şi ajutorul lor competent.

RAC Conjunctura şi aspectele arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Evită în special Scorpionii şi Fecioarele. Atenţie, stelele se uită la portofelul tău! Evita astazi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudentei. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Nu te duce la bancă sau la bursă, nici măcar în piaţa. Astăzi, nu! Stelele spun, la fel ca un bătrân înţelept chinez, că prea multa insistenţă duce la dezastru, pe cand cumpatarea aduce succesul! Tine minte ca astăzi lumea are nevoie de poveşti frumoase şi vorbe fermecatoare pentru a contrabalansa haosul, nesiguranţa, violenţa și distopia sanitară.

LEU Discuţii interesante. Cere un sfat juridic. Nu te lăsa invadat de interesele altora, este în defavoarea ta, foloseşte-ţi spiritul de sinteză mai bine. Nu poţi să-ţi permiţi niciun pas înapoi! Ceva despre managementul crizelor. Se declanşează o mica criză la serviciu, pe care o poti rezolva cu calm si tact, dar mai ales amintindu-ţi unde ai pus cheia de la uşa biroului! Glumeam, dar fii atent! Astăzi atenţie la atenţie, pentru că eşti într-o stare veseloasă, fleaţă şi confuză. Nu uita că leii, marile feline se prind în capcană cu mâncare pentru pisici. „Pentru ca să te simţi în siguranţă trebuie să te simţi puternic. Ca sa fii puternic trebuie să ştii multe şi să fii perfect echilibrat interior” spune Confucius şi ar trebui să-i consideri sfatul ca un ajutor prietenesc.

FECIOARĂ Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai posibilitatea să mai rezolvi câte ceva, ai spor in ceea ce faci şi inspiraţie. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Un telefon iti face multa placere – este cineva care te interesează. Atenţie la ce spui, vorbeşte clar şi nu te hăhăi tot timpul. Doar vocea trebuie să „zâmbească”! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi turism. Pe seară, în familie, cu prietenii ai tendinta, pentru unii supărătoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Mai bine zâmbeşte, cu gura închisă!

BALANŢĂ Astăzi eşti uşor confuz şi se pare că ai pierdut din vedere reperele care te ghidează. Oferă-ţi puţină relaxare, poate un film bun sau o carte interesantă. Nu lăsa oboseala să-ţi conducă viaţa! Stai undeva unde este cald si bine! La propriu şi la figurat… Poziţia lui Venus, patroana ta, indică reuşite în mai toate domeniile. Câştiguri modeste dar sigure. Sănătatea nu îţi este afectată, dar este bine să eviţi frigul şi umezeala. Abordarea sistematică a situaţiei iti furnizează datele necesare rezolvarii ei. Partea proastă esta ca nu depinde numai de tine! Dimineaţa nu este favorabilă celor care creează sau au abilităţi artistice.

SCORPION Evită discuţiile aiurea cu anturajul. Pierzi timp şi te enervezi degeaba. Gestionează resursele pe care le ai cu multă grijă. Pe plan material, al proiectelor în derulare, eşti avantajat. O zi amestecată, preponderent favorabilă. Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi cere ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. Totuşi, astazi nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situatii sentimentale, deoarece atuul pe care te bazezi, gandirea rece, logica şi cinică nu te ajută prea mult. Horoscopul tau arata ca iti este necesara o viata ceva mai activa, dar evitand aglomeraţia, frigul şi umezeala.

SĂGETĂTOR Şi astăzi continui neabătut o activitate cotidiană obişnuită. Totuşi, micile necazuri inerente şi agasante îţi par mai suportabile. Climatul este mai senin, te simţi mai bine, mai confortabil. Dimineaţa câteva surprize plăcute şi mai putin plăcute. Situaţii care evoluează spre întorsături neaşteptate sunt deliciile zilei de azi. In rest, plictiseală! Nu prea exista riscul să găseşti astazi adversari pe măsură în lupta cotidiană pentru supravieţuire şi parvenire capitalistă, de aceea nu te apuca să-ţi bruschezi anturajul, prietenii şi pisica. Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor duşmanilor stiuti si nestiuti. Astazi, totuşi, trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, să nu pleci în nicio călătorie lungă.

CAPRICORN Nu juca după cum cântă alţii! Decât dacă este pe bani foarte mulţi. Fără prejudecăţi şi reţineri păguboase trebuie să afirmi astăzi exact şi cu multă hotărâre care sunt interesele tale! “Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia”! Aminteste-ţi astăzi vechea vorba şi vei evita multe momente neplacute şi/sau jenante. Micile înfumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Uneori si invingătorii sunt virtuali! O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această perioadă. Relatiile cu persoanele născute în semne de aer şi pământ sunt astăzi armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apă şi foc.

VĂRSĂTOR Astăzi poţi dezarma sau convinge pe oricine prin calmul şi zâmbetul tău permanent. O zi favorabilă deciziilor inspirate în ceea ce priveşte planul sentimental. Seara, la cumpărăturile de luni! Nu te lega la cap dacă nu te doare capul. Astăzi coopereaza, dar atenţie la confesiuni… Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci compromisuri costisitoare. Adică să nu fii obligat de conversaţie să faci şi tu confidente. Ascultă, însă, cu atenţie. Bârfele sunt atât de plăcute! Astazi atentie la un Leu sau Leoiaca din anturaj. Sau la alt semn de foc care pare ca scoate văpăi. Proiectele începute astazi pot aduce rezultate excelente. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, sau de o proprietate. O discuţie in familie, cu partenerul, la o cină mai deosebită poate lămuri multe lucruri.

PEŞTI Optimismul şi setea ta de viaţă sunt cheia succesului social de astăzi. Poate o petrecere, poate un eveniment în care eşti centrul atenţiei şi sarea în bucate. Poate este ziua ta! Profită, prilejurile sunt rare! O seară culturală, deci. Un mijloc de transport, sau ceva mecanic acolo – îţi face necazuri. Sau poate automatul de cafea sau cuptorul cu microunde. Vinde-l, schimbă-l, repară-l – nu lăsa obiectele sa te enerveze! Cu oamenii te descurci astăzi ceva mai bine. Pe seară ai parte de evenimente sociale şi/sau din sfera culturii şi a artei. Ar trebui, deci, sa te uiți la un spectacol, online, desigur. Trebuie să-ţi dai părerea într-o problemă importantă. Spune ce ai de zis, dar cu mare diplomaţie şi prudenţă!