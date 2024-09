Politica Luptele ascunse din campanie. Site-uri fantomă, utilizate pentru denigrarea unor candidați







Ies la iveală diverse practici folosite în campanie. Pe lângă valul de postări de pe rețelele de socializare, site-urile fantomă devin unealta ideală prin care sunt atacați diverși candidați. În ultima perioadă, Nicolae Ciucă și Elena Lasconi au fost ținta unor astfel de inițiative.

Lovituri în campanie. Site-uri fantomă din România, implicate

O platformă folosită pentru atacuri în campanie a devenit cunoscută în luna iulie. Una dintre acestea îl descrie pe liderul PNL drept „un postaș în slujba țării”, o ironie legată de titlul cărții lansate de Nicolae Ciucă.

În spatele acesteia s-ar afla echipa de campanie a candidatului independent Mircea Geoană, arată Digi24.ro. Digi24.

Echipa candidatului independent a negat ideea

Domeniul „unpostasinslujbatarii.ro” ar fost înregistrat pe persoană fizică. Datele tehnice ale platformei ar conduce spre un angajat angajat al unui grup de societăți numit Sociallite. De altfel, pentru cumpărarea domeniului ar fi fost utilizată adresa de email„info@sociallitegroup.com”.

Companiile din același grup ar fi alocat anterior un buget generos pentru două organizații, care ar fi avut legătură cu Geoană. Banii ar fi fost folosiți pentru sponsorizarea postărilor.

Ce spune Mircea Geoană despre campanie

Potrivit candidatului independent, echipa sa nu ar fi folosit o astfel de „unealtă” de comunicare.

„Nu am apelat și nu voi apela niciodată, nici eu, nici echipa mea, la astfel de practici larg răspândite din păcate. Eu, însumi, am fost ținta unor astfel de campanii negative, plătite din banii publici, pe care partidele politice îi primesc sub formă de subvenții”, a precizat Mircea Geoană.

Pe platforma respectivă, autorii vorbesc despre „generalii de carton ai României”, lansând numeroase acuzații la adresa liderului liberal.

Mai mult, o pagină de Facebook a fost înregistrată cu același nume. Postările legate de diverși politicieni au strâns mii de reacții din partea internauților.

Candidatul independent a dat asigurări că nu ar avea legătură cu o astfel de încercare de denigrare à competitorilor săi. În plus, Geoană a transmis că va lupta împotriva dezinformării, în contextul în care ar ajunge președinte.

„Eu și echipa mea de campanie suntem categoric împotriva unor practici de diseminare în spațiul public a unor informații false, menite a-i discredita pe competitorii mei electorali (...) Dacă voi ajunge președintele României îmi voi face o prioritate din lupta împotriva dezinformării din mediul online”, a mai spus candidatul independent.