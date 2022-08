Luptătorii de la Azovstal vor fi judecați în cuști de fier. Procesul va avea loc de Ziua Independenței Ucrainei

Direcția de informații a Ministerului ucrainean al Apărării afirmă că Rusia ar putea bombarda Filarmonica în timpul procesului planificat pentru 24 august. Mai mult decât atât, oficialii ucraineni susțin că Moscova va încerca să arunce vina asupra Ucrainei.

Serviciile secrete ucrainene susțin că pe scena sălii Filarmonicii din Mariupol se instalează cuști de fier, unde vor fi ținuți apărătorii Azovstal în timpul procesului organizat de ruși. „De Ziua Independenței Ucrainei, ocupanții intenționează să desfășoare un proces-spectacol al luptătorilor de la Azovstal capturați, în orașul aflat temporar sub ocupație. În acest scop, sălile neatinse de bombardamente ale Filarmonicii din Mariupol sunt adaptate într-un ritm rapid. Pe scena filarmonicii se instalează cuști de fier în care vor fi ținuți apărătorii ucraineni”, susțin serviciile secrete militare ucrainene.

De asemenea, rușii ar aduce la tribunalul improvizat în clădirea care a scăpat de bombardamente și așa-ziși martori. La eveniment ar participa și mass-media pro-rusă. Astfel, Kievul susține că rușii au pregătit, pentru proces, martori „special instruiți”. Peste 1.000 de persoane vor fi judecate în procesul organizat de Rusia, se arată în comunicatul emis de serviciile secrete ucrainene.

#177dayofwar

⚡On Ukraine’s Independence Day, russian occupiers plan to hold a show trial of captured defenders of #Azovstal⚡#UkraineWar #war #StandWithUkraine #UkraineRussiaWar #Ukraine #UkraineUnderAttack #RussianWarCrimes #RussiaIsATerroristState #russiaisateroriststate https://t.co/J7uEwOXFKa pic.twitter.com/aa2BPXGI4m

— Blog about the war for free Ukraine 🇺🇦 (@BlogUkraine) August 19, 2022