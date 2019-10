Artistul luptă de opt ani cu cancerul și a fost operat la picior în urmă cu doar câteva luni. Starea lui de sănătate s-a deteriorat în ultima perioadă motiv pentru care a fost și internat.

„Pneumonia făcută în august a reaparut. Echipa medicală este profesionistă şi se ocupă de Leo cu multă atenţie”, este mesajul postat pe rețelele de socializare de un apropiat al lui Leo Iorga.

În urmă cu cinci zile, pe 20 octombrie, fiul lui Leo Iorga, Paul Iorga scria disperat pe pagina sa de Facebook:

„Aşteptăm ambulanţa de 40 de min; nu zic că tata o fi mai special prin prisma faptului ca e artist, doar ca boala si contextul in care se află momentan necesită o urgentare. Are nevoie de oxigen pentru un transport la spital, pe care eu, cu masina, nu-l pot face (nu am un tub de oxigen în maşină…)

Poate cineva de pe la 112 o sa vadă asta şi o să se simtă… Mersi!

PS: Tata are cancer, un singur plămân şi multe operatii la activ … de vreo 8 ani jumate“.

Leo Iorga duce o luptă incredibilă pentru a rămâne în viaţă. De câţiva ani, indrăgitul artist este practic măcinat de boală, scrie glsa.ro.

