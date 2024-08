English section „Luna de Miere” a Kamalei Harris se apropie de final, scepticismul și îndoielile cresc







„Luna de Miere” a Kamalei Harris se apropie de final, scepticismul și îndoielile cresc. De la „moștenirea” nominalizării Partidului Democrat pentru președinție fără luptă după retragerea lui Biden din 21 iulie, perioada de „lună de miere” a Kamalei Harris a fost marcată de mitinguri, imagini care să reflecte unitatea partidului democrat și o reflectare pozitivă constantă din partea mass-media americane tradiționale.

Cu toate acestea, perioada de fericire a Kamalei Harris se apropie de sfârșit, odată cu apropierea convenției democrate din 19-22 august.

Candidatura sa a reenergizat inevitabil un partid care se resemnase cu înfrângerea sub conducerea lui Joe Biden.

Strângerea impresionantă de fonduri (310 milioane de dolari doar în iulie) atestă reînnoirea acestui entuziasm. Deși Harris oferă democraților o șansă reală în lupta electorală, ea are în față în continuare o bătălie dificilă.

Harris nu a răspuns la nicio întrebare

Pe parcursul celor trei săptămâni de „spectacole”, Harris nu a răspuns la nicio întrebare a presei, a renunțat la interviuri și a evitat în mare parte orice anunț detaliat sau major de politică.

Întrebările persistente despre cine este Kamala Harris și ce reprezintă ea rămân în atenția publicului. Ea va încerca să răspundă la toate acestea la Convenția Democrată, deoarece personalitatea ei politică rămâne în mare parte nedefinită și netestată.

Deși sondajele cu rezultate îmbunătățite în unele state indecise arată că ea este ușor în fața lui Donald Trump, creșterea este în mare parte un salt care se încadrează în marja de eroare.

Harris nu se află în mod clar într-o poziție dominantă față de Trump

În ciuda entuziasmului mass-media și al partidului său, Harris nu se află în mod clar într-o poziție dominantă față de Trump. Super-încrederea în victorie riscă să o ducă la înfrângere.

În plus, inflația de 20% adaugă la un element important la problemele complicate ale guvernării democrate, combinată cu orizontul datelor economice negative.

Mai mult, tandemul Harris-Walz este cea mai de stânga echipă democrată din 1988 încoace, echipă care a fost învinsă categoric de republicani. Alegându-l pe guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, ca partener de cursă, Harris a adoptat o abordare precaută pentru a-și liniști baza progresistă și a păstra unitatea partidului.

Anterior, cariera politică a lui Harris în California a fost marcată de pivotări între centru-stânga și extrema stângă, în funcție de necesitatea politică și circumstanțe. În California, această abordare a funcționat în mare parte, deoarece acolo republicanismul și conservatorismul sunt practic pe cale de dispariție.

Harris va avea dificultăți în a se deplasa spre centru

Cu toate acestea, pentru alegerile generale, ea va avea dificultăți în a se deplasa spre centru și a atrage un segment mai larg al electoratului național.

În mod specific, misiunea ei este să convingă mii de alegători independenți de identificarea sa solidă cu electoratul de centru în cele șapte state indecise care vor determina rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024.

Sarcina ei va fi ușurată dacă Donald Trump va devia prea mult de la subiect și va dovedi că este un politician inconstant și imprevizibil. De la „încoronarea” lui Harris, fostul președinte a avut dificultăți în a formula o linie de atac eficientă împotriva lui Harris, inclusiv punându-i la îndoială rasa.

A eșuat din nou în interviul său de două ore cu Elon Musk pe X, din 12 august, referindu-se rar la ea în mod direct.

As Harris's Honeymoon Fades, Skepticism and Doubts Still Linger

Since inheriting the Democratic Party nomination for the presidency without a fight (contest) after Biden’s exit on July 21, Kamala Harris’s honeymoon period has been marked by rallies, optics of party unity, and consistent positive coverage by mainstream media.

However, the happy Harris tour is drawing to a close with the approaching Democratic convention on August 19-22. Her candidacy has inevitably re-energized a party that was resigned to defeat under Biden. Harris’s impressive fundraising ($310 million in July alone) attests to this renewed enthusiasm.

Harris has not answered any media questions

Although Harris gives Democrats a fighting chance, she still confronts an uphill battle. Throughout the three weeks of theatrics, Harris has not answered any media questions, discarded interviews, and largely avoided any detailed or major policy announcements. Lingering questions about who is Kamala Harris and what she represents persist.

She will attempt to answer these at the Democratic Convention as she remains largely undefined and untested. Although improving poll numbers show her slightly ahead of Trump in some swing states, they are largely an uptick that falls within the margin of error. Despite the media hype and her party’s enthusiasm, Harris is clearly not in a commanding position over Trump. Overconfidence risks defeat. Plus, 20% inflation adds to her complications combined with newly emerging negative economic data on the horizon.

Harris will struggle in tacking to the center

Furthermore, the Harris-Walz ticket is the most left-wing Democratic team since 1988 which the Republicans roundly defeated. By choosing Minnesota Governor Tim Walz as her running mate, Harris took the cautious approach to placate her progressive base and preserve party unity. Harris’s political career in California was spent pivoting between center-left and far-left according to political necessity and circumstances.

In California, this approach largely worked as Republicanism and conservatism are practically a dying breed. However, for the general election, she will struggle in tacking to the center and appealing to a broader swathe of the national electorate. Specifically, her mission is to convince thousands of independent voters of her solid centrist credentials in seven swing states that will determine the outcome of the 2024 presidential election.

Her task will be eased should Donald Trump veer too much off-script and prove a loose cannon. Since Harris’s coronation, the former president has been struggling to articulate an effective line of attack on Harris, including questioning her race. He again fell short in his two-hour interview with Elon Musk on X on August 12th by rarely referring to her directly.