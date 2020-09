După cum afirmă oamenii de știință, Luna poate acționa ca o „plasă de pescuit” și ca o „căsuță poștală” privind dovezi ale vieții extraterestre, scrie Naturalnews.com.

„Ideea e să considerăm suprafața lunii ca o plasă de pescuit pentru obiecte interstelare colectate de-a lungul timpului și care pot să livreze blocuri de viață din mediul locuibil aflat în jurul altor stele”, spune Abraham Loeb, fizician la Universitatea Harvard, într-un text publicat de Scientific American.

El spune că ceea ce face ca aceasta să fie o ipoteză foarte probabilă este lipsa atmosferei de pe Lună. Lucru garantează că orice obiecte sau artefacte interstelare ce lovesc Luna ar ajunge la suprafața sa fără să ardă. De asemenea, el a explicat că, deoarece Luna este în general inactivă dintr-o perspectivă geologică, orice posibile artefacte interstelare sau indicii aduse de asteroizi și alte surse astrofizice ar rămâne, probabil, la suprafața sa, în loc să fie îngropate sub ea.

Potrivit lui Loeb, deși cele mai multe artefacte potențiale de pe suprafața lunară sunt obiecte din interiorul sistemului nostru solar, apariția recentă a „intrușilor interstelari”, cum ar fi asteroidul Oumuamua în formă de rachetă și cometa 2l / Borisov, oferă posibilitatea ca cel puțin o parte din artefactele potențiale să provină din zone situate în afara galaxiei noastre. (În legătură cu: „Asteroidul Oumuamua poate fi într-adevăr poate fi vorba de o tehnologie extraterestră; se accelerează sub propria sa putere.)

Un alte aspect sesizat de Loeb este acela că există o posibilitate distinctă ca aminoacizii, care servesc drept materiale fundamentale de bază ale tuturor vieților cunoscute din univers, să poată fi prezenți pe suprafața lunară, chiar și în cantități reduse.

Loeb a remarcat că ar fi posibil să existe și biosemnături precum microfosilele ale vieții extraterestre dispărute. Aceasta ar putea fi similară ca formă cu cele terestre, descoperite în formațiunea Strelley Pool dinvestul Australiei.

Ideea unei astfel de descoperiri, a spus Loeb, este „tentantă”. Cu toate acestea, el recunoaște că o descoperire mult mai interesantă ar fi găsirea semnelor evidente ale vieții extraterestre, cum ar fi rămășițele tehnologiei extraterestre.

„Și mai interesant ar fi să găsești urme de echipamente tehnologice care s-au prăbușit pe suprafața lunară acum un miliard de ani”, a spus Loeb, adăugând că o astfel de descoperire ar fi similară cu găsirea unei „scrisori” de la o civilizație extraterestră care spune că există.

Posibilitatea de a găsi dovezi ale vieții extraterestre pe Lună evidențiază nevoia de a efectua explorări lunare. De aceea, situația actuală poate fi comparată cu atunci când nu-ți verifici căsuța poștală pentru scrisori și mesaje.

„Dacă noi nu am verifica niciodată acel e-mail, nu am ști că am primit mesaje. Exact așa și cu viața extraterestră. Mesajul există”, susține Loeb. Care amintește și că Luna este un loc relativ mai ușor de accesat atunci când vine vorba de căutarea urmelor vieții extraterestre – mai ales în comparație cu spațiul profund. „Nădădjduim că Luna va spune civilizației noastre că nu suntem singuri și că altcineva ne așteaptă acolo”, afirmă expertul de la Harvard.