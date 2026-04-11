Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim. Focul va ajunge în această seară la Chișinău, în condiții speciale

Republica Moldova. Unul dintre cele mai așteptate momente ale creștinătății ortodoxe a avut loc sâmbătă, 11 aprilie, la ora 14:14, când Lumina Sfântă s-a aprins la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, marcând începutul simbolic al sărbătorii Învierii și aducând speranță pentru milioane de credincioși din întreaga lume.

Lumina Sfântă urmează să ajungă în aceeași seară și în Republica Moldova. Mitropolia Moldovei a anunțat că va aduce Focul Haric la Chișinău printr-un culoar aerian special.

Delegația Mitropoliei a plecat încă din 8 aprilie spre Ierusalim și urmează să revină sâmbătă, transportând Lumina Sfântă către credincioși. Potrivit Mitropolitului Moldovei, aceasta va ajunge în jurul orei 20:00, în fața Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din centrul capitalei.

În acest an, delegația oficială este condusă de Episcopul de Căpriana, însoțit de protodiaconul Nicolae Ciumacenco, iar transportul este asigurat de un agent economic.

În paralel, și Mitropolia Basarabiei a anunțat că va aduce Lumina Sfântă, însă pe cale terestră, prin Iași, acolo unde va ateriza aeronava care beneficiază de un culoar special de zbor agreat cu autoritățile de la București.

„Conform tradiției îndătinate de aici, din teritoriu, și anul acesta vom aduce pentru credincioșii care așteaptă sărbătoarea Învierii Domnului, Focul Haric. Ea va fi adusă pe cale terestră anul acesta de la Iași, acolo unde va ateriza aeronava urmând a fi împărțit credincioșilor și comunităților din mitropolie spre înțelegerea și împărtășirea bucuriei învierii Mântuitorului Iisus Hristos”, a declarat Gabriel Andrei Gherasă, vicar administrativ al Mitropoliei Basarabiei.

Ceremonia din acest an a avut loc în condiții speciale, marcate de restricții impuse pe fondul situației de securitate din Orientul Mijlociu, similare celor din perioada pandemiei.

Accesul în interiorul Sfântului Mormânt a fost permis doar Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, însoțit de un număr restrâns de slujitori. Credincioșii prezenți în zonă nu au avut acces nici la slujbele oficiate în interior, nici la momentul propriu-zis al aprinderii Luminii Sfinte.

