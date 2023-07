Lumea filmului este în doliu. Un actor american a murit la doar 48 de ani

Fanii și familia lui Jeffrey Carlson se gândesc că actorul s-a sinucis

Jeffrey Carlson a murit la vârsta de 48 de ani. Actorul este cunoscut, mai ales, pentru rolul său din opera „All My Children”, în care a interpretat o femeie transsexuală. Decesul actorului american a fost anunțat în weekendul de o fostă colegă de la Shakespeare Theatre Company, Susan Hart. Ulterior, informația a fost confirmată atât de familia sa, cât și de Shakespeare Theatre Company, cu sediul la Washington, companie pentru care a lucrat. Cauza decesului actorului nu a fost precizată.„Shakespeare Theatre Company este întristată să afle de recenta dispariţie a lui Jeffrey Carlson. Jeffrey a oferit interpretări frumoase şi nuanţate în timpul unei cariere în televiziune, pe Broadway şi, din fericire pentru noi, la STC. Noapte bună, dulce prinț, și să-ți cânte zborurile îngerilor în odihna ta”.”, a transmis teatrul la care actorul a jucat. Carlson s-a născut în anul 1975 în Long Beach, California, și a studiat arta dramatică la Juilliard School, un conservator din New York.

Actorul a apărut în „Happy End”, o comedie romantică de Amos Kollek în care este prezentată povestea unui tânăr francez expatriat la New York. Carlson a avut și un rol în „Hitch”. Debutul actorului american pe Broadway a fost în anul 2003, când a jucat în spectacolul „The Goat or Who Is Sylvia” de Edward Albee. Ulterior, el a avut roluri în „Tartuffe” şi „The Miracle Worker”, alături de Hilary Swank, laureată a premiului Oscar.

Carlson a devenit cunoscut în întreaga lume și pentru rolul starului pop britanic din anii 1980 din filmul „Taboo”, pe nume Marilyn. Pentru acest rol actorul a primit o nominalizare la Drama Desk Award în 2004. Chiar de când a fost anunțat decesul actorului au apărut tot mai multe teorii că Jefrrey Carlon s-a sinucis. Zvonurile din ultimele zile nu pot fi confirmate deoarece familia a refuzat să discute despre acest subiect, potrivit Los Angeles Times.