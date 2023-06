Doliu în lumea cinematografiei. Un fost câștigător al premiului Oscar a murit

Prima nominalizare la Oscar a fost pentru rolul unui marinar sovietic în comedia „The Russians Are Coming! The Russians Are Coming!”. Alan Arkin a jucat, în anul 1967, rolul unui psihopat ucigaş în filmul „Wait Until Dark”, alături de Audrey Hepburn. Actorul a dezvăluit ulterior că scenele în care personajul său o teroriza pe Hepburn nu au fost deloc pe placul lui. „Nu mi-a plăcut să fiu crud cu ea. M-a făcut să mă simt foarte inconfortabil”.