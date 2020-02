În ciuda faptului că are multe oferte de care ar putea să profite, Laurențiu Reghecampf, actualul antrenor al echipei Al Wasl din Dubai, a declarat că viața din Emirate îi place și nu ar vrea să-și părăsească „postul”, scrie Cancan.

Deși își obișnuise fanii de la FCSB cu o figură mai „rotunjoară”, acesta a reușit să slăbească 15 kilograme, semn că viața din Dubia chiar îi priește.

„Am slăbit prin disciplină. Fac sport și mă simt bine. Am schimbat anumite lucruri în ceea ce privește această nebunie cu mâncarea și multe lucruri pe care le foloseam noi zi de zi. Nu am tinut nicio dietă, nimic special. Am slăbit 15 kilograme. Îmi place să mănânc totul din ferma pe care o am în România, toată carnea vine de acolo”, a declarat Reghecampf.

