Doi amatori de popcorn la televizor se iau la harță. Ludovic Orban nu înțelege ce vrea Dacian Cioloș

Președintele PNL, Ludovic Orban, nu-l poate ierta pe Dacian Cioloșși are mai multe motive să-i poarte pică. Fostul premier s-a plâns că partidul lui Orban nu poate fi un partener politic bun deoarece nu este reformat și de aici a început totul. Cioloș, politicianul cu cel mai lung parcurs în înființarea unui partid, nu este de bază nici în susținerea demersurilor Opoziției, dar taxează mereu acțiunile partidelor care se opun coaliției PSD-ALDE.





În timp ce depunerea unei moțiuni de cenzură, în această sesiune parlamentară, devine o misiune aproape imposibilă, liderii Opoziției își aruncă săgeți otrăvite. Președintele PMP, Eugen Tomac, care a și compus textul moțiunii, este supărat pe toată lumea după ce a fost refuzat la dărâmarea Guvernului, politicienii USR sunt supărați în general, iar liberalii ar fi veseli și optimiști, dar sunt atacați în mod constant de Dacian Cioloș, politicianul care încearcă să își găsească un partid care să-i „folosească notorietatea” având în vedere că el nu a reușit să-i dea partidului creat, dar neînregistrat, vizibilitate.

Performanța e cu efort, critica e degeaba

Ultima confruntare între Ludovic Orban și Cioloș a avut loc luni seara. Liberalul l-a acuzat că, în lipsa unui partid și a unui job, fostul premier se comportă precum chibiții. Orban a mai spus că Cioloș nici nu contează în discuțiile despre moțiune.

„El nu contează în ecuația asta. Eu nu înțeleg ce interese politice are, că nici măcar nu și-a înregistrat partidul până acum. Este, într-adevăr, ciudat faptul că de o bună bucată de vreme a atacat PNL și USR. A atacat și USR, a zis că e partid de nișă. El, care nu are partid, îmi place că face aprecieri. E mai greu să intri în teren să joci fotbal 90 de minute, să faci performanță. Așa, să stai la televizor și mănânci popcorn, e mai ușor să îți dai cu părerea, să dai sfaturi. Dar nu e relevant. În momentul de față nu are nicio relevanță în ceea ce privește bătălia politică, decât că din când în când mai face câte o postare pe Facebook”, a declarat Orban. Nici liderul liberal nu se poate lăuda cu un serviciu statornic, dar are mai multe responsabilități deoarece are de condus cel mai mare partid de Opoziție.

Rares Bogdan, prima iesire in decor, dupa ce a revenit pe sticla: Omul e un cretin

Pagina 1 din 1