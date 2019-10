Astfel, premierul desemnat de șeful statului, Klaus Iohannis, susține că este pregătit să reia negocierile cu Pro România! Ludovic Orban afirmă că nu i-a închis ușa lui Victor Ponta, discuțiile sunt deschise, dar așteaptă să vadă aceeași atitudine și în tabăra foștilor social-democrați.

„Vom mai discuta cu Pro România, bineînțeles! Trebuie, însă, să vedem că și din partea cealaltă se dorește o colaborare”, afirmă Ludovic Orban. Pe de altă parte, din ultimele informații reiese că liberalii mai au nevoie de 9 voturi pentru a trece guvernul de Parlament. Asta înseamnă că, în momentul de față, PNL are 224 de voturi care sunt favorabile Cabinetului Orban.

În altă ordine de idei, Ludovic Orban a declarat că programul „Împreună pentru România normală”, prezentat duminică de preşedintele Klaus Iohannis, este un document care arată direcţia spre care trebuie să se îndrepte România. „Un document care îl reflectă foarte bine pe preşedintele României şi felul de a face politică şi de a se implica în viaţa publică, cu bun simţ, cu decenţă, cu profunzime, căutând să confere viziune, direcţii, fără promisiuni goale care să capteze o atenţie de moment pentru un public care aşteaptă astfel de promisiuni. Este un document extrem de serios care arată direcţia în care trebuie să se îndrepte România, care sunt principalele motoare de dezvoltare şi mai ales unde trebuie să ajungem”.

Liderul PNL crede că preşedintele Klaus Iohannis şi-a exercitat primul mandat într-un moment în care „cel mai puternic PSD care a existat în ultimii 30 de ani” s-a aflat la putere.

„Preşedintele Românei şi-a exercitat primul mandat în condiţiile celui mai puternic PSD care a existat în ultimii 30 de ani şi a celui mai puternic PSD aflat vreodată la putere şi care a avut poate cel mai nociv şi dăunător pentru România program… de cele mai multe ori un program ascuns, nu programul care a fost transmis către oameni. Iată că aproape de finalul primului mandat preşedintele României poate să spună că am oprit asaltul, am oprit PSD, am reuşit să oprim toate agresiunile comise împotriva democraţiei, împotriva drepturilor şi libertăţilor individuale, împotriva parcursului euro-atlantic al României”, a declarat Ludovic Orban.

