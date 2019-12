Ionuț Cristache: Da? Ce ați găsit acolo? Că vreo lună ne-aţi speriat cu greaua moștenire și cu ce a lăsat PSD-ul.

Ludovic Orban: Nu am speriat pe nimeni cu greaua moştenire, decât că am comunicat public lucruri care trebuiau comunicate public. De exemplu la ordonanța de urgență pentru rectificarea bugetului am comunicat public de ce a fost necesară această ordonanță, unde ar trebui să alocăm bani, care era realitatea privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat. Nu am speriat pe nimeni, decât am găsit soluții pentru problemele cu care ne-am confruntat imediat ce guvernul a fost instalat.

Ionuț Cristache: Bun, speriat în sensul şi de pesedişti, săreau imediat la fiecare remarcă a dvs. Dar aţi promis un audit…

Ludovic Orban: Lucrurile sunt simple, noi nu am făcut decât să respectăm Constituția, legea, contractele care sunt în curs de derulare, hotărârile judecătorești care au fost date. Vă dau aşa câteva exemple: conform legii, Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să deconteze concediile medicale și concediile maternale. Am întâlnit întârzieri în plata acestor concedii de peste un an de zile, adică erau din exercițiul bugetar anterior întârzierile. A trebuit să compensăm cu o sumă de peste un miliard neplățile care…, plățile care nu au fost făcute timp de șase luni, şapte luni, opt luni, nouă luni de zile, pentru a masca deficitul bugetar. Nu am găsit nici măcar bani suficienți pentru plata pensiilor, pentru că datorită unei colectări mai reduse a contribuției de asigurări sociale care alimentează fondul de pensii nu fuseseră prevăzuţi în buget bani pentru subvenționarea fondului de pensii, pentru a putea plăti pensiile la timp. A trebuit să alocăm bani…, ajutorul de încălzire, cei care nu se încălzesc în sistem centralizat, la țară, care se încălzesc cu lemne au dreptul să beneficieze, cei cu venituri mici, au dreptul să beneficieze de ajutor de încălzire şi nu am găsit niciun ban în buget pentru ajutorul de încălzire. Programul Tomata…

Ionuț Cristache: Celebrul…

Ludovic Orban: Celebrul Program Tomata, a trebuit să alocăm 70 de milioane pentru a putea să plătim, să plătim…

Ionuț Cristache: Dar pentru ce aceste goluri, dle Orban? De ce erau aceste goluri lăsate? Au încercat să mascheze un deficit sau…?

Ludovic Orban: Proasta previziune bugetară, pe de o parte, şi… O proastă previziune bugetară şi, pe de altă parte, o mascare a deficitului. Că toate astea, dacă nu decontezi concediile, nu cheltuiești bani și practic nu îți apar cheltuielile respective, deși ele reprezintă o obligație legală, pentru că mai devreme sau mai târziu trebuie să le plătești și pur și simplu nedecontându-se concediile la timp sau pe TVA, au fost întârzieri mari în ceea ce privește rambursarea TVA. În mod normal TVA trebuie rambursat în conformitate cu legea într-o perioadă de timp de 30 de zile maximum, am găsit întârzieri de patru luni la TVA, la rambursarea TVA. Ce a însemnat asta? Că practic statul nu a dat banii înapoi din TVALudovic Orban: …statul nu a dat banii înapoi din TVA către companii. Adică, a mascat deficitul, punând pe spinarea companiilor acest deficit și lăsând companiile luni bune, fără banii la care aveau dreptul, pe care au trebuit să îi suplinească din alte surse.

Ionuț Cristache: O întrebare cinică: nu v-ar fi fost mai ușor și dumneavoastră să lăsați lucrurile pe mai departe, aşa, să le băgaţi în continuare sub preş, ca să vă încadraţi într-un deficit? Că totuşi…

Ludovic Orban: Domnule Cristache, aici Guvernul trebuie să fie cel mai disciplinat actor de pe piaţă.

Ionuț Cristache: Îmi place cuvântul „disciplinat”. Nu suntem disciplinaţi.

Ludovic Orban: De pe piață. Adică dacă Guvernul este cel care nu respectă legea, cum să ceri respectarea legii de la firme, de la cetățeni, de la organizații neguvernamentale, de la autoritățile locale…?

Ionuț Cristache: Toate lucrurile astea s-au făcut cu încălcarea legii, domnule premier?

Ludovic Orban: Dacă Guvernul… Păi, atâta timp cât îți spune legea ce trebuie să faci cu rambursarea TVA și tu nu dai TVA-ul la timp e o încălcare a legii. Atâta timp cât ai prevederi legale privitoare la decontarea concediilor medicale, atâta timp cât ai prevederi legale și …

Ionuț Cristache: Şi răspunde cineva?

Ludovic Orban: /…/ de finanțare, vă mai dau un alt exemplu. Ştiți că PSD s-a bătut cu cărămidă în piept cu marele Program Național de Dezvoltare Locală – PNDL 2, dar în momentul în care Guvernul nostru a fost învestit de Parlament, pe 4 noiembrie, noi nu am găsit niciun leu în bugetul Ministerului Dezvoltării, pentru PNDL 2, în condițiile în care, până la data de 15 noiembrie, erau facturi emise pentru lucrări efectuate care fuseseră avizate de diriginții de șantier, în valoare de peste două /…/.

Ionuț Cristache: Păi aţi acuzat-o pe Dăncilă că de asta vrea să rămână la Palatul Victoria, ca să semneze acele plăți. Aţi dat-o jos, evident că…

Ludovic Orban: Nu, nu, nu. Aia a fost discuția legată de alocarea unui miliard 400 de milioane din Fondul de rezervă al Guvernului, către localități, fără niciun fel de… fără niciun fel de criteriu și fără să respecte. Noi, de exemplu, acuma vom aloca din Fondul de rezervă, către autoritățile locale, acei bani care le sunt necesari pentru a-şi asigura cheltuielile de funcționare, adică bani de salarii, de iluminat public, de încălzirea școlilor, pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități, pentru plata salariilor asistenților personali, pentru persoanele cu dizabilități – cheltuieli fără de care nu poţi să închei anul, nu pot să facă toate plățile până la final de an.

Ionuț Cristache: Am înţeles. Pesediștii vin cu povestea de la momentul în care au pierdut guvernarea că, domnule, deficitul noi l-am fi închis undeva la 2,8 – hai poate 3. Vă acuză pe dumneavoastră că aţi ajuns la 4,5 – 4,6. Cât mai e deficitul?

Ludovic Orban: O să îl vedem la sfârșitul anului.

Ionuț Cristache: Cam cât credeţi că va fi?

Ludovic Orban: Va fi peste 4%, dar deficitul îl vedem la sfârşitul anului. Eu vă spun limpede…

Ionuț Cristache: Dar care e realitatea, domnule premier, că eu cred că dumneavoastră nu puteţi să spuneți. Care e realitatea?

Ludovic Orban: Păi asta e realitatea, pe care v-am descris-o.

Ionuț Cristache: Nu, cum am ajuns de la un deficit pe care ei îl povestesc de 2,8 – la 4,6?

Ludovic Orban: Prin minciună, prin proastă planificare, prin generarea unor cheltuieli pentru care nu există venituri, prin sufocarea, sufocarea economiei private – asta s-a întâmplat. Uitați-vă la Legea bugetului de stat! Deci, noi la rectificarea bugetară a trebuit să readucem adevărul. La bugetul de stat au fost prevăzute 18… deci gândiţi-vă, au fost prevăzute venituri care nu existau, venituri din fonduri europene în jur de opt virgulă ceva miliarde şi venituri interne, 10 miliarde – bani care nu existau efectiv.

Ionuț Cristache: Păi, nu așa se face, nu aşa se concepe un buget, pe proiecţii, pe nişte estimări?

Ludovic Orban: Un buget îl construiești, plecând de la o estimare corectă a veniturilor.

Ionuț Cristache: A, că le-au pompat…

Ludovic Orban: Estimarea corectă a veniturilor nu s-a făcut. Vă dau un singur exemplu. Aduceți-vă aminte de dezbaterea de la Legea bugetului în care le-am spus: domnule, ați construit bugetul pe bani falși, pe bani care nu există. Au introdus creştere economică de 5,5%, în condiţiile în care toate previziunile făcute de organismele internaţionale, de Comisia Europeană, de FMI, erau 4 – 4,1%. Adică exact cu cât ne vom închide, ca şi creştere economică pe anul în curs. Păi, dacă tu îţi prevezi creştere economică de 5,5%, tu prevezi nişte venituri care de fapt venituri nu le vei realiza. E simplu. Şi-au previzionat 8 în plus față de ceea ce puteau, efectiv, peste în jur de 8 miliarde, venituri din fonduri europene, din decontarea de către Comisia Europeană a proiectelor realizate pe fonduri europene, ceea ce… Exact ce le-am spus: domne’, n-aveți încă, n-au ajuns la maturitate încă, nu suntem în faza de construcție în care să lucreze pe un front larg şi care să dea…

Ludovic Orban: …să se trimită situații spre decontare, le-au băgat din burtă numai ca să poată să își creeze spațiu să genereze cheltuiele pentru care nu existau venituri.

Ionuț Cristache: Cât aţi fost în opoziție și odată cu venirea la putere estimarea de acasă s-a potrivit cu cea din târg? Adică a fost mai brutală realitatea decât vă imaginaţi?

Ludovic Orban: Mai brutală realitatea, pentru că noi nu am avut acces la datele pe care le-am obținut în momentul în care am ajuns la putere, adică cam care e suma concediilor medicale neplătite, care suma…, totalul lucrărilor efectuate și care nu au fost plătite pe PNDL, care sunt lucrările efectuate pe CNAIR, pe infrastructura de transport care nu au fost plătite…, decontate. Deci noi nu am avut complet imaginea… De altfel am şi spus înainte de a ajunge la putere că noi nu putem ști cu siguranță care e chiar adevărul. Am putut anticipa anumite lucruri, dar chiar să fie atât de rău nu ne-am așteptat.

Ionuț Cristache: Şi ce faceți de acum înainte? Aţi promis un audit și ați promis o clarificare publică a situației în fiecare minister. Urmează să faceți publice aceste date ale auditului, urmează plângeri penale, aşa cum ați anunțat la începutul preluării guvernării? Nu mă joc cu termenii. Dvs aţi marşat pe chestiunea asta.

Ludovic Orban: Nu cred că aţi auzit la mine astfel de lucruri. Sigur că dacă găsim situaţii care pot să creeze suspiciuni că s-ar fi săvârşit infracțiuni este obligația noastră să informăm, dar nu ăsta este obiectivul nostru principal să facem plângeri penale; obiectivul nostru principal este să rezolvăm situațiile create, să aplicăm soluţii…

Ionuț Cristache: Nu, dar vorbeaţi de rea intenţie, de ascunderea unei realităţi economice. Până la urmă /…/

Ludovic Orban: Ei au dat ordonanţă de urgenţă ca să fie derobaţi de răspunderea care există în legea responsabilității fiscal-bugetare, și anume aceea ca premierul și ministrul finanțelor să dea o declarație pe proprie răspundere privitor la veridicitatea datelor pe care este construit bugetul. Ei și-au dat ordonanță ca să nu mai trebuiască să dea declarație pe proprie răspundere. Sigur că aici a venit Curtea Constituțională, care a spus că nu poți să incriminezi pe cineva că a dat ordonanță de urgență. Aici a existat o oarecare premeditare, s-a văzut clar o minciună clară, precisă, pentru care nu există nici cel mai mic dubiu, pe care de altfel noi am şi semnalat-o la momentul dezbaterii bugetului de stat. După aia mai e o chestiune pe care… Domnule Cristache, mai e o chestiune. V-am spus numai câteva metode de demascare a deficitului. Metoda principală care a fost folosită a fost metoda rostogolirii de pe un an pe altul.

Ionuț Cristache: Nu facem şi noi cu finanțele proprii aşa?

Ludovic Orban: Cheltuieli care trebuiau efectuate legal în anul bugetar curent nu sunt efectuate, sunt lăsate pentru a fi efectuate pe anul următor. Asta e o altă… Şi aici, domnule, trebuie să fii cinstit cu tine însuți și mai ales cinstit cu oamenii, pentru că nu poţi să-i minți pe oameni. Domnule, dacă ai atâtea venituri, atâtea cheltuieli, dacă ai legile care te determină să respecţi… O altă chestiune: a trebuit să alocăm bani pentru aplicarea unei legi, Legea 85, nu ştiu dacă știţi despre ce e vorba. Asta e o lege în care se stabilește modalitatea de plată. Cadrele didactice au beneficiat de o majorare de 50% în 2008, care a fost prorogată mai mulţi ani, ulterior li s-au recunoscut drepturile salariale, creșterea aia cu 50%, s-a dat o lege care e valabilă şi pentru alte decizii, hotărâri judecătorești care stabilesc obligațiile de plată pentru stat, în care s-a eșalonat pe o perioadă de 5 ani plata acestor datorii către cadrele didactice. Şi aici a trebuit să prevedem bani în plus ca să putem să plătim pe anul ăsta rata din datoria pe care o are statul față de cadrele didactice.

Ionuț Cristache: Domnule Orban, dacă aţi fi medic, ce diagnostic aţi pune României, finanțelor țării, în momentul de față? O situaţie îngrijorătoare, i-aţi prescrie un tratament? Cum v-aţi raporta la situație? Am avea nevoie de un acord cu FMI în perspectivă?

Ludovic Orban: Nu suntem încă într-o astfel de situație. În general ai nevoie de un acord cu FMI atunci când nu ai capacitatea de a găsi resurse financiare pentru susținerea deficitelor, pentru finanțarea golurilor de casă pe piața liberă.

Ionuț Cristache: Deci nu suntem într-o situaţie atât de disperată?

Ludovic Orban: Nu. Aici eu chiar vreau să dau încredere şi investitorilor, vreau să dau încredere și oamenilor. Sigur, s-a creat un dezechilibru, un dezechilibru destul de mare, dar trebuie să luăm măsuri graduale pentru a reechilibra

