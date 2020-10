Premierul Ludovic Orban, aflat în vizită la Constanța, invitat la ședințele de constituire ale Consiliului Local Municipal, respectiv Consiliului Județean, a admis faptul că, după alegerile parlamentare, vede la guvernare, la fel ca și președintele Klaus Iohannis, o alianță PNL-USR PLUS. El a trecut peste acuzele din ultima perioadă ale USR în conflictele privind votarea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ sau votul contra Ordonanței liberalilor prin care se acordă imunități membrilor ASF.

„Și eu văd același lucru (o alianță la guvernare USR-PNL după alegerile parlamentare). Inamicul nostru politic este PSD, care este un rău pentru România, care pune în pericol stabilitatea și viitorul prosper al României. Noi ne luptăm cu PSD. Dacă alții consideră că pot să câștige voturi atacându-se pe noi și își consumă o mare parte din energie, nu se bate cu PSD-ul, ci se bate cu noi, de fapt, până la urmă ajung să facă un serviciu PSD” a declarat, Ludovic Orban, pentru EVZ.

Nu a părut deranjat că USR PLUS propune un premier în persoana lui Dacian Cioloș. „E normal, orice partid politic are dreptul să spere, să desemneze un premier, pe noi nu ne deranjează acest lucru. Treaba noastră este să ne prezentăm oferta de guvernare, să arătăm ce vrem să facem în următorii patru ani, să îi convingem pe români că singura șansă reală pentru dezvoltarea României în următorii patru ani este PNL și că singurul partid care are capacitatea de a bate PSD este PNL. Dacă nu votează cu noi, este ca și cum ar vota cu PSD, ca și cum ar vota ca PSD-ul să poată să câștige alegerile”, a punctat premierul.

Ludovic Orban a vorbit și despre parteneriatul de guvernare cu PMP. Iar PNL împreună cu USR și cu PMP au fost de aceeași parte a baricadei ,„ne-am luptat într-o primă fază pentru a opri toate abuzurile și toate nenorocirile PSD-iste, iar ulterior am beneficiat de sprijinul lor”. Acum, atitudinea USR este legată de campania electorală, crede Ludovic Orban, apreciind că la fel a fost și la alegerile locale, când tensiunea politică a crescut vizibil.