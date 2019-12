„Am luat decizia de ne a angaja răspunderea pe trei proiecte. Legea bugetului stat, legea asiguărilor de stat și legea de corectare a OUG 114 care a provocat efecte devastatoare în economia românească. Decizia de angajare a răspunderii este o decizie responsabilă și indispensabilă pentru atingerea obiectivului fundamental pe care îl avem și anume acela de a reuși până în data de 31 decembrie să oferim României și românilor un buget de stat care să stea în picioare, să se bazeze pe realitățile economice și să ofere posibilitatea fiecărui român, fiecărei firme, fiecărei autorități locale să știe la ce să se aștepte pentru anul 2020 din partea legii bugetului de stat”, a declarat Orban, de la masa de ședințe a Guvernului.

„De asemenea este foarte importantă adoptarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru ca fiecare părinte și bunic să știe clar la ce se poate aștepta din partea bugetului și din partea guvernului pe anul în curs. După cum arată programul este foarte dificil ca printr-o dezbatere normală, în parlament, să putem să finalizăm bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat în termenul pe care ni l-am stabilit”, a adăugat premierul.

„Așteptăm amendamente”

„Angajarea răspunderii va permite fiecărui parlamentar și fiecărui grup parlamentar se prezinte amendamente la proiectul de lege al bugetului de stat și la proiectul de lege al bugetului asigurărilor sociale de stat. Vă spun de acuma, domnilor miniștri, va trebui să analizăm cu mare atenție fiecare amendament și orice amendament care poate genera efecte favorabile pentru un domeniu de activitate sau pentru economia în ansamblu, de acuma vă anunț că am deschiderea de a-l ţine cont și de a amenda proiectele de lege în funcție de amendamentele bine intenționate care întradevăr să poate să genereze efecte benefice”.

„Ne aflăm într-o situație critică, după trei ani, de harababură legislativă, fiscală, după trei ani de zile în care au fost făcute praf toate sistemele publice, după trei ani de zile în care bugetul a ajuns într-un dezechilibru grav, trebuie să dăm acest semnal către societatea românească, către toți partenerii externi, către mediul de afaceri, către potențialii investitori, guvernul nostru este un guvern hotărât să își angajeze răspunderea pentru corectarea tuturor dezechilibrelor economice provocate de politicile iresponsabile ale vehii guvernări și că are capacitatea să pună în practică acest obiectiv și că are capacitatea printr-o politică graduală să corecteze toate dezechilibrele din economie, să refacă funcționarea marilor sisteme publice, sistemul de sănătate ,sistemul de educație, sistemul de asigurare a ordinii publice, sistemul de justiție și mai ales că are capacitatea să relanseze marile proiecte de investiții, care au fost blocate în ultimii ani”, a mai declarat Ludovic Orban.

Ce se întâmplă cu OUG 114

„De asemenea, Ordonanța de Urgență 114 se află la ora actuală în dezbaterea Camerei Deputaților. Fiind o ordonanță de urgență care a vizat aproape toate domeniile de activitate, ea trebuie să treacă prin fiecare comisie de specialitate din Camera Deputaților, iar posibilitatea efectivă a corectării prevederilor Ordonanței 114 și a reparării efectelor negative prin dezbaterea la nivelul Camerei Deputaților este egală aproape cu zero”.

„Dacă noi, guvernul, nu ne angajăm răspunderea să corectăm această ordonanță de urgență există riscul să rămână în vigoare foarte multe prevederi nocive. Mai mult decât atât, există riscul ca să se adauge și alte prevederi nocive care să accentueze dezechilibrele”.

„Guvernul nu acceptă populismele PSD”

După cum ați urmărit ieri şi, de fapt, în ultimele săptămâni, s-a pornit o sarabandă de proiecte de lege fără niciun fel de fundamentare economică, care creează cheltuieli suplimentare și care reduc veniturile publice. Ieri s-au adoptat în Comisia de muncă două proiecte de lege: proiectul de lege de dublare a alocațiilor și proiectul de lege de reducere a TVA, care au un impact bugetar negativ, calculat de peste 18 miliarde, ceea ce ar însemna că, dacă ele ar intra în vigoare, ar duce deficitul bugetar de la 3,6% la 5,7%.

Nu putem accepta să aruncăm în aer România doar pentru că niște politicieni care au rămas repetenți în trei ani de guvernare continuă campania populistă și continuă să își bată joc de România. O spun limpede, nu știu ce se va întâmpla în plenul Camerei Deputaților și în perspectivă, dar eu nu renunț la angajamentul nostru de a readuce România pe direcția corectă și de a demonstra clar că avem capacitatea de a ține echilibrele și de a reuși să corectăm toate gravele deficiențe provocate de guvernările PSD. Ca atare, să știe foarte clar cei care astăzi iau decizii, că guvernul nu acceptă populismele PSD și că guvernul nu va accepta să facă praf bugetul României numai pentru intenția de răzbunare a unor politicieni care și-au bătut joc de România în ultimii ani”, a mai spus Orban.

Se plătesc și salariile

„Pe ordinea de zi a Guvernului avem proiectele despre care v-am vorbit, de asemenea avem proiect de ordonanță de urgență pentru prorogarea termenului prevăzut la Articolul 3 din Legea 362 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, proiect de ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor de transport pentru anumite categorii de persoane, de asemenea, mai multe proiecte de hotărâri de guvern. Doamna ministru, în privinţa situaţiei de la Inspecţia Muncii, vă rog.

Violeta Alexandru: Da, domnule prim-ministru, suntem pregătiți să aducem pe masa Guvernului un proiect de hotărâre de guvern prin care vă solicit din Fondul de Rezervă al Guvernului suma de 3.275 de lei cu care…

Ludovic Orban: 3,275 milioane, da?

Violeta Alexandru: Cu care să putem acoperi cheltuielile de salarizare aferente lunii noiembrie pentru salariații inspectoratelor teritoriale de muncă, respectiv, impozitele corespunzătoare.

Ludovic Orban: Am înţeles. Aveţi alte propuneri de completare a ordinii de zi?

Violeta Alexandru: Da, la lista suplimentară.

Ludovic Orban: La lista suplimentară. Mulţumesc mass-mediei! Vom da declaraţii după finalul şedinţei de guvern.

