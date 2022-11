Ludovic Orban anunță o nouă alianță politică. Forța Dreptei și USR vor ataca Codul Fiscal la CCR

Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că parlamentarii formațiunii sale vor contesta la Curtea Constituțională, alături de USR, modificările aduse de coaliția de guvernare PSD și PNL la Codul Fiscal.

„Este de neînţeles că actualul Guvern a decis să crească fiscalitatea în condiţiile în care, în urma inflaţiei, au beneficiat – fără ca ei să viseze – de peste 53 de miliarde de lei în plus la bugetul de stat. La ce le trebuie bani în plus? De ce să mai ia bani în plus de la cetăţean, după ce au băgat adânc mâna în buzunarul lui prin intermediul inflaţiei, care este de fapt o taxă, este de neînţeles”, a declarat Ludovic Orban.

Fostul premier liberal a declarat, în acest context că parlamentarii partidului său au votat împotriva creșterii fiscalității. De asemenea, au sesizat Avocatul Poporului după emiterea ordonanţei de urgenţă privind creşterea fiscalităţii. Din păcate, a atras atenția Ludovic Orban, „s-a demonstrat că Avocatul Poporului este Avocatul Guvernului, nu al poporului”.

Totodată, Ludovic Orban a acuzat faptul că PSD și PNL și-au încălcat promisiunile făcute în campania electorală. Și unii și alții, au promis că nu vor crește taxele, contribuțiile sociale și impozitele, iar acum au făcut-o a spus fostul premier.

Ludovic Orban acuză blocarea dezvoltării economice

Prin modificările pe care le face la Codul fiscal, actualul Guvern PSD – PNL – UDMR creşte fiscalitatea pentru toată partea dinamică a societăţii. La aceasta se adaugă și impozitarea contractelor part-time, a mai spus Ludovic Orban.

„Am decis aşadar că singura cale pentru a putea opri intrarea în vigoare a acestui Cod fiscal care, practic, va pune o frână în dezvoltarea economică şi va descuraja exact românii care au iniţiativă în economie, am decis să atacăm la Curtea Constituţională pentru încălcări ale unor prevederi constituţionale, cum sunt libertatea economică, egalitatea de tratament fiscal, egalitatea în faţa legii, dreptul la muncă ş.a.m.d.”, a mai spus Ludovic Orban.

Forța Dreptei și-a lansat organizația de Bihor

Ludovic Orban s-a aflat duminică, în judeţul Bihor, alături de membri ai Biroului Politic Naţional, pentru a participa la un eveniment de lansare a filialei din Bihor. El a fot însoțit de preşedintele Organizaţiei Bucureşti, Antonel Tănase, preşedintele de Cluj, senatorul Adrian Oros, vicepreşedinta partidului, deputata Violeta Alexandru, liderul de Sibiu, deputatul Constantin Şovăială, preşedintele de la Satu Mare, Ştefan Ciordaş şi preşedintele Organizaţiei naţionale de tineret, Cristian Opriş.

Organizaţia judeţeană Forţa Dreptei Bihor este condusă de un antreprenor local, Daniel Roşca, și numără aproximativ 60 de membri înscrişi.