Premierul Ludovic Orban a re-confirmat intenția Guvernului de a majora punctul de pensie, însă a precizat că nu a fost stabilit nici un procent. Premierul a precizat că o decizie în acest sens va fi luată când Guvernul va avea pe masa raportul la şase luni privind starea economiei şi starea bugetară, cât şi prognoza economică pe următoarea perioadă.

„Este prematură orice declaraţie pe tema aceasta. Când vom avea raportul la şase luni privind starea economiei şi starea bugetară, care trebuie realizată în conformitate cu Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, de asemenea, când vom avea prognoza economică pe următoarea perioadă de timp, atât prognoza realizată de Comisia de Prognoză, care acţionează în cadrul Guvernului, cât şi prognozele care vor fi realizate de Comisia Europeană, de Banca Mondială, vom lua această decizie.

Ca atare, când vom decide ceva, vom anunţa public. Ce pot să vă spun este că pensiile vor creşte, a declarat Ludovic Orban la finalul vizitei efectuate la Centrul Tehnic de la Titu, judeţul Dâmboviţa.

El a comentat o afirmație a ministrului Finanţelor Publice, Florin Cîţu, potrivit căreia unul dintre scenariile pe care le are în vedere este ca punctul de pensie să fie majorat cu 10%.

„Scenariul despre care am vorbit îl voi prezenta Guvernului cu toate riscurile aferente. Nu doar pentru pensii. Nu trebuie să scoatem din context Legea pensiilor, noi facem pentru toți românii, nu doar pentru un sector. Este un scenariu pe care îl iau în calcul și acesta, dar în contextul tuturor cheltuielilor, am luat în calcul impactul și riscurile aferente. Eu am spus foarte clar: pensiile vor crește de la 1 septembrie și este de apreciat că putem face asta în contextul actual”, a declarat Florin Cîțu la Realitatea PLUS.