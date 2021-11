Ludovic Orban a demisionat din PNL. Mesajul transmis de fostul lider liberal

Printre demisionari se află Ionel Dancă şi Adrian Oros. Acesta din urmă a acuzat că actuala echipă „a călcat în picioare” atât tradiţia, cât şi istoria PNL, transformându-l într-un partid „nefrecventabil”.

La rândul său, Ludovic Orban a spus că pleacă din PNL după 30 de ani și s-a arătat foarte dezamăgit de unii dintre colegii săi.

”Astăzi este pentru mine o zi crucială, o zi în care pur și simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viața matură. Este o decizie pe care o iau cu o mare greutate pentru că în PNL am cei mai mulți prieteni, oameni de care am luptat umăr la umăr, alături de care am suferit, ne-am bătut să susținem ideile liberale, să oprim ciuma roșie să conducă România și să oferim șansa la o dezvoltare reală.

Am fost obligat să aleg între a fi loial PNL și a fi loial cetățenilor români care ne-au acordat încrederea și și-au pus speranțele în noi de-a lungul tuturor scrutinelor electorale în care am reprezentat PNL. Am luat această decizia pentru că societatea, relațiile interumane nu pot să se bazeze decât pe valori, pe principii, pe percepte morale care le permit oamenilor să se asocieze, să comunice, să se respecte. O familie nu se poate forma decât între doi oameni care se iubesc și au încredere.

O societate se formează pe încredere, contractele, relațiile toate se bazează pe încredere. Politica în cel mai înalt grad se bazează pe aceste percepte morale. Politica devine imorală când este făcută de oameni imorali.

Din păcate, încetul cu încetul și-au făcut loc toate lucrurile pe care le-am detestat: lenea, lipsa de asumare politică, slugărnicia, astea sunt regulile după care se ghidează PNL”, a declarat Ludovic Orban la sediul PNL, imediat după demisie.

Lista cu demisionarii din PNL:

Ludovic Orban – oficializat in plen

Luminița Barcari

Alexandru Kocsis – oficial

Ion Ştefan

Ionel Dancă – oficial

Constantin Şovăială

George Ionescu

Bogdan Bola

Claudiu-Martin Chira

Nicolae Giugea

Antonel Tănase

Gabriel Plăiașu

Violeta Alexandru

Adrian Miuțescu

Senatori

Ovidiu Florean

Adrian Oros

Ion Iordache

Pe 26 octombrie, Ludovic Orban a plecat din grupul PNL de la Cameră, devenind deputat neafiliat.